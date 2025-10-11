Pulisic non al meglio ma gioca lo stesso: decisione incomprensibile

Il campione del Milan non era al 100%, ma Pochettino lo ha comunque mandato in campo per uno spezzone dell’amichevole contro l’Ecuador.

Christian Pulisic ha iniziato la stagione con un rendimento davvero importante, è sotto gli occhi di tutti. I numeri dicono che ha totalizzato 6 gol e 2 assist in 8 partite. Aver cambiato ruolo non è modificato la sua incisività nella fase offensiva del Milan.

Negli anni scorsi era abituato a giocare da esterno oppure da trequartista, con Massimiliano Allegri si è adattato ad agire da seconda punta e lo sta facendo benissimo. Anche il lavoro sporco di Santi Gimenez gli è di aiuto nell’avere gli spazi di cui ha bisogno per esprimere tutte le sue qualità. Nella passata stagione ha messo assieme 17 gol e 12 assist, migliorando quella precedente da 15 gol e 11 assist, vedremo se migliorerà ulteriormente i suoi numeri stagionali.

Pulisic subentrato nell’amichevole Stati Uniti-Ecuador

Dopo l’ultima giornata di campionato disputata, è iniziata la sosta nazionali e anche Christian Pulisic è stato convocato. Il commissario tecnico Mauricio Pochettino non può rinunciare al capitano degli Stati Uniti, impegnati in due amichevoli contro Ecuador e Australia.

Prima della partita contro l’Ecuador l’allenatore argentino ha annunciato che Pulisic non si era allenato. Una notizia che aveva un po’ preoccupato l’ambiente Milan. Poi il giocatore rossonero è andato in panchina ed è subentrato. Pochettino si era così espresso: “Ieri non si è allenato. Ha sofferto, durante il precampionato, di un piccolo problema alla caviglia. Dopo l’allenamento di mercoledì la sua caviglia era un po’ gonfia. È una partita importante, sì, ma allo stesso tempo è importante non correre rischi. Sarà in panchina e poi decideremo se potrà giocare. In caso contrario, l’obiettivo è che sia pronto per la prossima gara contro l’Australia“.

Pulisic è subentrato a 17 minuti dalla fine, sostituendo Timothy Weah, figlio di George (ex Milan) ed ex calciatore della Juventus. Con una caviglia non al 100%, era proprio necessario schierarlo nel finale dell’amichevole Stati Uniti-Ecuador? Pochettino, sicuramente rassicurato dallo staff e probabilmente dallo stesso calciatore, ha deciso di mandarlo in campo e di non attendere la successiva partita contro l’Australia. Forse, si poteva comunque risparmiargli quello spezzone.

Le condizioni della sua caviglia andranno monitorate. Speriamo che nella nazionale USA gestiscano tutto nella maniera corretta e che il Milan possa riaccogliere il giocatore in buona forma e non acciaccato, quando terminerà questa sosta. Allegri sa quanto Pulisic è importante per la squadra, non vuole perderlo, soprattutto per delle “forzature” non necessarie.