Camarda ci ha preso gusto, il gol è tutto rossonero (Video)

Le immagini dell’attaccante di proprietà del Lecce, a segno della sfida dell’Italia Under 21 contro l’Armenia

Francesco Camarda non si ferma più. L’attaccante di proprietà del Milan ha segnato ancora con la maglia della Nazionale italiana Under 21, impegnata nelle qualificazioni europee contro l’Armenia.

Il giocatore aveva trovato la via della rete, stabilendo un nuovo record (è diventato il calciatore italiano più giovane a segnare con la maglia Under 21), ora si è ripetuto, sfruttando un assist di Davide Bartesaghi.

📽️ Camarda’ goal, Bartesaghi’assist made in Milan 🔴⚫️pic.twitter.com/XU3TSaQ6zU — Milan Posts (@MilanPosts) October 14, 2025

Il gol di Camarda è stato il secondo del match, il primo era stato realizzato da Dagasso. L’attuale centravanti del Lecce ha poi messo a segno la sua personale.

Doppietta per Camarda, il bomber è scatenato

E’ stato proprio l’autore della prima rete a servire l’assist per il centravanti scuola Milan, che di testa ha battuto ancora il portiere dell’Armenia. Due partite da applausi per Francesco Camarda, che tornerà a Lecce, con più convinzione e serenità.

Il peso di dover dimostrare a tutti i costi lo ha certamente sentito in questi mesi. Dopo essersi sbloccato, segnando un gol da vero centravanti d’area di rigore, contro il Bologna, il 17enne è pronto a dare una mano alla sua squadra per raggiugnere la salvezza. Poi sarà ancora Milan perché il sogno di diventare grande con il suo club del cuore non è certo svanito.