Caressa e Gerry Scotti confrontano Van Basten e Totti: su Facebook sono tutti increduli (FOTO)

Il giornalista Fabio Caressa e Gerry Scotti hanno messo a confronto Totti e Van Basten: il risultato è clamoroso, e i tifosi rossoneri non ci stanno

Marco van Basten contro Francesco Totti. Fabio Caressa, noto per questo format sui suoi profili social, ha creato un nuovo contenuto in compagnia del grande Gerry Scotti, volto noto di Mediaset e tifoso del Milan da sempre. I due hanno scelto due campioni per questo video e hanno quindi messo a confronto due calciatori diversi fra loro e appartenenti anche ad epoche calcistiche differenti. Con la presenza di un milanista come Scotti, ci si aspettava un risultato diverso. Invece, a vincere è l’ex capitano della Roma e grande protagonista della Nazionale.

Van Basten vs Totti, chi ha vinto: risultato sorprendente

I due sono stati messi l’uno contro l’altro su alcuni fondamentali nel calcio: la tecnica, il tiro, il colpo di testa, il fisico, la personalità e tante altre qualità e caratteristiche. L’olandese, un po’ a sorpresa, ha vinto soltanto in due casi: nel fisico e nel colpo di testa. In ogni altro ambito, ad avere la meglio è stato l’italiano.

Abbiamo pubblicato la schermata della lavagna finale sui nostri social e, come potete immaginare, moltissimi tifosi milanisti non l’hanno presa benissimo. In molti sottolineano come Van Basten sia stato invece superiore a Totti in tanti aspetti. Basterebbe anche citare che parliamo di tre Palloni d’Oro contro zero e, soprattutto, l’addio al calcio a 28 anni contro uno che invece ha giocato fino ai 40 anni con la Roma e quindi con dieci anni di carriera in più.

Chiaramente, è un classico confronto che vede scontrarsi due tifoserie. Per i romanisti, Totti è il massimo possibile; al contrario, per i milanisti, Van Basten è un fuoriclasse assoluto difficilmente raggiungibile da altri attaccanti.