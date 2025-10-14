Colpo dal Bologna nel 2026, il Milan ha già ottenuto lo “sconto”

Obiettivo in casa Bologna per il Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino uno dei big della squadra di Vincenzo Italiano.

Il calciomercato è ancora lontano dall’aprire i battenti, ma le squadre sanno che la tempestività è fondamentale per cercare di chiudere gli affari e il Milan pensa ad uno dei gioielli della formazione di Vincenzo Italiano.

Dopo la finale di Coppa Italia dello scorso maggio che vide il Bologna battere il Milan, le due squadre si sono incontrate alla terza giornata di campionato con i rossoneri che hanno ottenuto i tre punti grazie alla prima rete di Luka Modric con la maglia rossonera. I rapporti tra le due società sono ottimi come dimostrato dai diversi affari conclusi tra le due squadre in questi ultimi anni. Il Milan vorrebbe perfezionare un’altra operazione in vista della prossima estate e nel mirino è finito un centrocampista della squadra di Vincenzo Italiano.

Affare in casa Bologna, il Milan è pronto a chiudere nel giugno del 2026

Gli occhi del Milan si sono posati su Lewis Ferguson, centrocampista e capitano del Bologna che potrebbe salutare i rossoblu alla fine della stagione. Ad aiutare il club nella chiusura del colpo c’è la questione Pobega con il Milan che deve incassare proprio dagli emiliani i sette milioni di euro del riscatto del cartellino dell’ex Torino.

La valutazione che il Bologna fa di Ferguson è di circa 22 milioni di euro ma, alla fine del campionato in corso, rimarranno solamente due anni di contratto per lo scozzese con il club felsineo che potrebbe dare l’ok alla sua partenza per circa 20 milioni. Una somma che verrebbe abbassata ulteriormente dal riscatto di Pobega col Milan che dovrebbe versare circa 13 milioni nella casse del Bologna per assicurarsi il centrocampista scozzese.

Lewis Ferguson è da tempo nel mirino del Milan che ha preso poi altre scelte per quello che riguarda il centrocampo ma con ogni probabilità la squadra rossonera tornerà nelle coppe europee in vista della prossima stagione con la necessità di andare ad infoltire il proprio organico.

Classe 1999, Ferguson è alla sua quarta stagione con la maglia del Bologna, riuscendo ad incrementare anche la sua esperienza a livello internazionale grazie alle sfide europee giocate con i rossoblu e con la propria nazionale. Un calciatore in grado di agire sia nel ruolo di mediano che di trequartista, con una duttilità che farebbe molto comodo a Massimiliano Allegri.