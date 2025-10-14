Galliani torna al Milan, gli aggiornamenti: scelta fatta sul ruolo

A che punto siamo per il ritorno al Milan di Adriano Galliani: gli aggiornamenti e tutto quello che c’è da sapere sui tempi e sui ruoli

Il ritorno di Adriano Galliani è un tema ancora molto caldo ma da giorni non ci sono aggiornamenti in merito. Lo ste decisivo è arrivato diverse settimane fa: il Monza ha infatti firmato il closing per il passaggio ad una proprietà americana. Una cessione che sancisce la fine definitiva della famiglia Berlusconi nel calcio: dopo la morte di Silvio, infatti, Fininvest ha deciso di non investire più nella squadra acquistata nel 2018 e portata, nel giro di pochi anni, in Serie A con l’idea di puntare all’Europa.

Galliani ne è stato ovviamente un grande artefice nel ruolo di amministratore delegato, come aveva fatto per oltre 30 anni al Milan. Lo storico braccio destro di Berlusconi, dopo il closing fra il Monza e gli americani, ha annunciato l’addio: gli era stato offerto infatti un possibile ruolo in dirigenza, ma lui ha preferito declinare. Dietro a questa scelta sicuramente il forte legame con Berlusconi ma anche la possibilità di un ritorno al Milan, tema che si è aperto in estate.

Galliani-Milan, la trattativa

Sappiamo che Galliani ha avuto diversi incontri con Gerry Cardinale negli scorsi mesi. Di mezzo c’è l’intermediazione di Zlatan Ibrahimovic, che sta spingendo per il ritorno del “Boss“, come lo chiamava lui ai tempi dl Milan, in rossonero. E l’idea sembra aver preso corpo, fra smentite di rito e altre conferme. Dalla cessione del Monza in poi, però, non sono arrivati aggiornamenti: la situazione è rimasta in fase di stallo, ma si può sbloccare in qualsiasi momento.

Alla base di questa fase di stallo, c’è la non fretta del Milan. Il ritorno di Galliani è una cosa gradita a chiunque: una figura come la sua manca tantissimo ai rossoneri, sia dal punto di vista mediatico che politico. In questi anni con Paolo Scaroni in Lega, i rossoneri hanno avuto grosse difficoltà a livello istituzionale. Ed è chiaro che con Galliani la situazione sarebbe diversa. Inoltre, l’ex amministratore delegato del Milan aiuterebbe anche i dirigenti nel rapporto con gli agenti e in sede di mercato. In più, potrebbe anche trasferire a tutto l’ambiente, a partire dai calciatori, il vecchio senso di appartenenza milanista. Insieme ad Allegri, a Ibrahimovic (ricomponendo una piccola base dello Scudetto del 2011) e Tare, il Milan potrebbe finalmente avere una dirigenza al livello che merita.

Il ruolo di Galliani al Milan

Per quanto riguarda il ruolo, si è parlato molto della possibilità di fare di Galliani l’Head of Football, cioè il capo del calcio del Milan. A quanto pare, però, stando alle ultime indiscrezioni, diventerebbe una sorta di consulente di RedBird, come nel caso di Ibrahimovic. Non sarebbe quindi un dipendente del Milan ma ovviamente coinvolto nella causa rossonera. La situazione è ancora in fase di evoluzione: aspettiamoci a breve novità in merito, forse entro la fine dell’anno. Ma, come detto, non c’è alcuna fretta: il Milan vuole prendersi del tempo per valutare con calma il da farsi e trovare gli incastri giusti per far sì che Galliani possa diventare il valore aggiunto di cui i rossoneri hanno bisogno.