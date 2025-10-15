Calciomercato Milan, un top player fuori dal progetto: Tare ci riprova a gennaio

Il Milan continua a cercare un difensore centrale per il mercato di gennaio: oltre ai soliti nomi, potrebbe esserci un altro ritorno di fiamma

Il piano del Milan, da qui a gennaio, è piuttosto chiaro. Nei prossimi mesi sono previsti alcuni rinnovi di contratto: quello più vicino ad oggi è di Fikayo Tomori, rivitalizzato dalla cura Massimiliano Allegri. A gennaio è stato ad un passo dalla cessione ma poi Allegri lo ha rilanciato in un nuovo ruolo. Il Milan, quindi, di fronte a questa situazione, e con un contratto in scadenza a giugno 2027, riflette sul prolungamento. Oltre al suo, la società lavora anche su Saelemaekers e, con meno priorità, su Christian Pulisic (anche lui in scadenza nel 2027 ma con opzione in favore del club per un altro anno). Difficile, invece, che possa riaprirsi la trattativa con Mike Maignan, sempre più destinato ad andar via a costo zero.

Dopodiché, Igli Tare si concentrerà su un nuovo acquisto: il difensore centrale. Lo ha cercato con insistenza negli ultimi giorni del mercato estivo: ci ha provato per Manuel Akanji del Manchester City e poi per Joe Gomez del Liverpool, entrambi saltati per un motivo o per un altro. Nelle ultime ore di agosto è arrivato David Odogu, giovanissimo talento dal Wolfsburg, ma Tare vuole regalare ad Allegri un profilo di alto livello per rendere la squadra ancora più forte. Joe Gomez resta un obiettivo, ma potrebbero (ri)aprirsi nuove opportunità.

Kim fuori dal progetto Bayern

Come rivelato da Matteo Moretto nelle scorse ore, il Milan durante l’estate ha fatto dei sondaggi per Kim Min-jae del Bayern Monaco. Protagonista tre anni fa con il Napoli campione d’Italia di Luciano Spalletti, è passato in Germania per oltre 50 milioni (era la cifra della clausola rescissoria). In Baviera ha avuto un buon rendimento in un primo momento, ma con Kompany in panchina qualcosa per lui è cambiato.

Lo scorso anno ha avuto il suo buon minutaggio, ma al termine della stagione sembrava destinato a fare le valigie e a lasciare il Bayern perché non rientrava nel progetto tecnico. Infatti in estate i tedeschi hanno tesserato Jonathan Tah dopo che si era liberato a zero dal Bayer Leverkusen. Tare ha provato ad approfittarne chiedendo informazioni, ma il Milan ha dovuto fare i conti con uno stipendio troppo alto per quelli che sono i paletti imposti da RedBird. Nessun’altra squadra si è fatta avanti e così Kim è rimasto al Bayern ma non sta giocando molto: finora ha accumulato sei presenze di cui soltanto due in Bundesliga. Si conferma quindi fuori dal progetto e questo può essere un assist per il mercato di gennaio.

Il Milan ci riprova

Moretto ha infatti sottolineato che Kim potrebbe diventare un’opportunità di mercato per l’Italia nella prossima sessione invernale, ed è inevitabile pensare subito al Milan. I rossoneri, come detto, sono ancora alla ricerca di un difensore centrale che possa alzare il livello di qualità ma anche di attenzione di tutto il reparto.

Il sudocoreano è certamente il nome giusto, anche perché conosce già il nostro campionato e ha la personalità giusta per guidare la difesa di Allegri. Il Milan potrebbe fare un altro tentativo ma serve trovare la formula giusta: un prestito con diritto di riscatto può essere la chiave, ma il Bayern deve partecipare al pagamento dello stipendio oppure il giocatore deve fare un sacrificio. L’operazione, per certi versi, può ricordare quella fatta col Manchester City per Kyle Walker a gennaio scorso.

Gli altri nomi per la difesa: Joe Gomez del Liverpool, vicinissimo in estate, continua ad essere un’idea forte per Tare, anche perché economicamente vantaggiosa. Cartellino e stipendio sono assolutamente alla portata dei rossoneri. Il nome nuovo è quello di Mario Gila della Lazio, pallino e pupillo di Tare, che lo aveva portato nella capitale. Infine occhio all’opportunità Andreas Christensen del Barcellona, in scadenza di contratto a giugno prossimo e alla ricerca di una nuova sistemazione già a gennaio (potrebbe bastare il pagamento di un piccolo indennizzo).