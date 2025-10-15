I soldi della Champions League per il grande colpo, Tare punta il pupillo di Allegri

L’obiettivo dichiarato del Milan in questa stagione è quello di raggiungere uno dei primi quattro posti in campionato per accedere alla prossima Champions League.

Un risultato che permetterebbe ai rossoneri di tornare a disputare il torneo continentale più importante per club e di incassare un’importante somma di denaro che porterebbe la società a poter rinforzare la rosa.

Igli Tare ha fatto un grande lavoro da direttore sportivo del Milan in questi primi mesi da dirigente rossonero con l’albanese che è riuscito a cambiare profondamente la rosa della squadra contenendo anche i costi del club. Se il Milan dovesse centrare la qualificazione alla Champions League l’organico andrebbe rinforzato con un numero di calciatori più ampio rispetto a quello attuale. Nel mirino c’è sempre un pallino di Massimiliano Allegri che ha provato a portarlo a Milanello già in estate senza successo.

Il Milan affonda il colpo per il pupillo di Allegri: può arrivare con la Champions

Dusan Vlahovic è sempre nel mirino del Milan che a fine stagione vedrà terminare il suo contratto con la Juventus e sarà libero di firmare con chi vuole. Cercato durante la scorsa estate dai rossoneri, l’attaccante serbo è rimasto poi a Torino con i bianconeri che non hanno trovato l’accordo con nessuno per la sua cessione.

Classe 2000, la punta è stata a disposizione di Massimiliano Allegri durante la sua esperienza alla guida della Juventus con l’attaccante ex Fiorentina che sarebbe felice di lavorare di nuovo con l’allenatore livornese. La punta con ogni probabilità saluterà la Juventus alla fine della stagione non essendoci trattative per il rinnovo del contratto ed il Milan è una delle squadre più interessate al suo cartellino.

Un ostacolo è rappresentato dall’ingaggio del calciatore che guadagna più di 10 milioni di euro all’anno in bianconero e dovrebbe accettare uno stipendio decisamente più basso per vestire il rossonero. Il Milan potrebbe permettersi di offrire uno stipendio congruo solamente nel caso in cui dovesse raggiungere la qualificazione alla Champions League provando a mettere sul piatto circa 7 milioni di euro l’anno.

Sul calciatore c’è l’interesse del Bayern Monaco con i bavaresi che lo valutano per il proprio attacco in vista della prossima stagione. Harry Kane compirà 33 anni durante la prossima estate e i tedeschi sono al lavoro per cercare di portare in Baviera un nuovo grande attaccante che possa rappresentare il futuro del reparto avanzato.