Milan, 100 milioni in arrivo: accordo ufficializzato

Il Milan stamattina ha ufficializzato un accordo molto importante fino al 2030: Gerry Cardinale si prepara ad incassare 100 milioni

Il Milan consolida uno dei legami più importanti della propria storia recente. Il club rossonero ha ufficializzato il rinnovo della partnership con Fly Emirates per altri cinque anni, prolungando una collaborazione nata nel 2007 e diventata simbolo dell’identità internazionale del Diavolo. L’accordo, annunciato attraverso i canali ufficiali del club e accompagnato da un comunicato congiunto, conferma la compagnia aerea degli Emirati Arabi come Official Airline Partner e Principal Partner del Milan fino al 2030.

Nel comunicato, la società di via Aldo Rossi ha definito l’intesa come “una delle collaborazioni più rispettate e longeve del mondo del calcio”, sottolineando la volontà di scrivere “un nuovo capitolo” di una relazione costruita su valori comuni di innovazione, eccellenza e visione globale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’accordo garantirà al Milan circa 100 milioni di euro complessivi, pari a un introito medio di 20 milioni a stagione. Un risultato significativo per la gestione di Giorgio Furlani e Maikel Oettle, che continua a rafforzare la struttura economica del club puntando su partner di alto profilo.

Milan e Fly Emirates ancora insieme, accordo strategico

Oltre al valore finanziario, l’intesa consolida una strategia di sviluppo internazionale condivisa da entrambe le realtà. Emirates e Milan collaborano da anni nella promozione del marchio rossonero nell’area MENA e in particolare in Arabia Saudita, dove la compagnia aerea svolge un ruolo fondamentale come ponte commerciale e culturale.

Nel 2023, proprio grazie alla sinergia tra le due realtà, è stata inaugurata Casa Milan Dubai, sede ufficiale del club in Medio Oriente. Nel comunicato congiunto si legge che “il rinnovo sottolinea la rilevanza strategica di Dubai e del Medio Oriente, un mercato chiave per il futuro del club”, ricordando anche il 25º anniversario dei voli tra Milano e Dubai, una rotta che ha unito due mondi nel segno dello sport e dell’innovazione.

Con questo rinnovo, il Milan consolida la propria presenza globale e rafforza il legame con uno dei marchi più prestigiosi al mondo, confermando la linea di continuità tracciata dalla proprietà RedBird. L’accordo con Emirates non è soltanto un segnale di solidità economica, ma anche una dichiarazione d’intenti: proseguire nella crescita del brand rossonero attraverso partnership capaci di unire visione sportiva e sviluppo commerciale.