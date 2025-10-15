Milan-Fiorentina, osservato speciale: il nuovo difensore sbarca a San Siro

Le ultimissime notizie di calciomercato relative al centrale che può vestire il rossonero la prossima estate. Ecco di chi si tratta

La formazione del Milan per la partita contro la Fiorentina è tutta da decifrare. Le incognite sono davvero parecchie e Massimiliano Allegri è in attesa di riabbracciare ogni singolo calciatore, impegnato con la propria Nazionale per capire le sue condizioni.

Di certo non ci sarà Alexis Saelemaekers. Dal Sudamerica sono arrivate, invece, buone notizie per quanto riguarda Estupinan, ma è ancora presto per il rientro a Milanello. Il tecnico livornese incrocia le dita soprattutto per Chris Pulisic, che deve fare i conti con una caviglia non in perfette condizioni, ma nell’ultima amichevole degli Stati Uniti ha comunque giocato.

La Fiorentina di Stefano Pioli è un po’ nelle stesse condizioni. La lente di ingrandimento in questi giorni è stata puntata soprattutto su Moise Kean, che si è fermato (anche lui per un guaio alla caviglia, dopo il gol in Nazionale): niente Israele, ma i Viola sperano di riaverlo per il Milan. Il tecnico di Parma non ha ancora trovato la quadra e potrebbero esserci tanti cambi per cercare di ottenere la prima vittoria stagione in Serie A. A Firenze, così, i ballottaggi sono parecchi.

Milan, dal posto fisso alla panchina: ora può andar via a prezzo di saldo

Tra i giocatori che non hanno più il posto fisso c’è anche Pietro Comuzzo. Nelle ultime sessioni di mercato, la Fiorentina ha rifiutato cifre importanti, ma nelle ultime due gare di Serie A si è accomodato in panchina.

Con il Milan potrebbe essere rilanciato da Stefano Pioli, ma non è certo: contro Como e Pisa non ha giocato, poi con la Roma è subentrato negli ultimi 15 minuti.

Vederlo in campo servirebbe anche al Diavolo, che lo sta ormai osservando da diversi mesi. In estate ha provato a prenderlo, ma senza successo, ma adesso la crisi della Fiorentina potrebbe spingere i rossoneri a riprovarci.

Il Milan ha in rosa solamente cinque centrali, i titolari Gabbia, Pavlovic e Tomori, oltre a de Winter e Odogu: continuando a giocare con una difesa a tre, un altro sarebbe più che utile. Il club rossonero è così pronto a chiedere nuovamente informazione per il calciatore italiano, magari per bloccarlo in vista del 2026 per una cifra sui 25 milioni di euro