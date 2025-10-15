Milan, regalo Champions per Allegri: colpo dal Portogallo

Il club rossonero monitora alcuni profili che potrebbero diventare delle ottime occasioni di mercato nell’estate 2026.

Massimiliano Allegri lo ha detto chiaramente nella prima conferenza stampa: l’obiettivo stagionale del Milan è tornare in Champions League. Nessuna sorpresa, ovviamente, soprattutto avendo a disposizione una stagione senza competizioni europee da disputare e dunque con la possibilità di gestire le energie della squadra.

I tifosi sognano lo Scudetto, però per quello bisognerà vedere a marzo come sarà la situazione, se il Diavolo sarà effettivamente in corsa per vincere la seconda stella della sua storia. Intanto, bisogna macinare più punti possibili fino a fine 2025, così da valutare anche eventuali interventi nel calciomercato invernale. Non bisogna attendersi grandi investimenti, cosa che invece ci dovrebbe essere nell’estate 2026 in caso di raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

Milan, tre occasioni nella Primeira Liga

A gennaio non è escluso l’ingaggio di un nuovo difensore centrale, magari quel profilo di esperienza che non è arrivato in estate. Però un investimento più importante nel ruolo potrebbe essere fatto nel calciomercato estivo 2026, magari sfruttando anche alcune scadenze contrattuali ravvicinate.

In quest’ottica, ci sono difensori centrali come Antonio Silva (classe 2003) del Benfica, Ousmane Diomande (classe 2003) e Gonçalo Ignacio (classe 2004) dello Sporting CP che potrebbero fare al caso del Milan. Sono tutti calciatori che gli scout rossoneri conoscono bene, ma ovviamente sono conosciuti anche da quelli delle principali squadre europee. I loro nomi sono già stati accostati ad alcune big, dunque assicurarsi uno di loro non sarà affatto semplice.

Il ritorno in Champions League darebbe al Milan una maggiore forza economica durante il calciomercato. I ricchi incassi UEFA, i bonus degli sponsor e ricavi da stadio andranno a migliorare i conti del bilancio e renderanno più sostenibili certe spese della campagna acquisti. Chiaramente, resta difficile competere con chi è in grado di offrire cifre “folli”, però il club rossonero potrebbe comunque giocarsi le proprie carte.

Non va escluso che qualcuno tra Silva, Diomande e Ignacio possa cambiare maglia già nel corso della finestra invernale del calciomercato. In quest’ottica, il Milan sembra tagliato fuori, visto che i prezzi del cartellini sarebbero un po’ proibitivi: sono valutati tra i 30 e i 40 milioni di euro. Benfica e Sporting sono sempre botteghe care e aspettano soprattutto le big della Premier League e della Liga per arricchire le proprie casse. Ma l’estate prossima, a un anno dalla scadenza dei rispettivi contratti, potrebbero esserci maggiori chance di mettere le mani su uno di questi difensori.