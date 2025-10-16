Esami per Estupinan, la verità sul terzino sinistro

Le ultime notizie relative alle condizioni dell’ex giocatore del Brighton: il punto della situazione in vista del match contro la Fiorentina

Le condizioni fisiche di Christian Pulisic stanno tenendo in apprensione i tifosi del Milan. L’americano rischia uno stop di circa un mese, ma saranno gli esami a dirci esattamente quanto dovrà stare fermo. Fare pronostici è davvero complicato e lo abbiamo visto con Alexis Saelemaekers.

Il belga fino a qualche giorno fa, sembrava destinato a star fuori almeno 15 giorni: nelle scorse ore, invece, sono arrivate buone notizie e adesso si aspetta solo il via libera per vederlo già in campo contro la Fiorentina. Domani ne sapremo certamente di più: potrebbe comunque prevalere l’idea di non rischiarlo e posticipare il suo ritorno in campo per la partita contro il Pisa.

Milan-Fiorentina, enigma formazione: Estupinan in dubbio

La formazione per la sfida contro la squadra di Stefano Pioli resta dunque un enigma, almeno per il momento. Ora alle condizioni di Saelemaekers, ci sarà da capire chi giocherà in attacco al posto di Pulisic. Tutto lascia pensare che Allegri rilanci, finalmente, Leao dal primo minuto, ma Nkunku dopo il gol con la Francia spera di trovare una maglia da titolare.

Gli altri dubbi? Uno è certamente legato a Pervis Estupinan che oggi si è allenato a parte

🚨 #MILAN#Estupiñán ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in nazionale e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo.#Saelemaekers si è allenato individualmente sul campo, il recupero procede positivamente. — Martin Sartorio (@MartinSa1988) October 16, 2025

Nulla di grande, dunque, per il terzino che dopo aver lasciato anticipatamente il campo nel corso dell’amichevole contro gli Stati Uniti, si è accomodato in tribuna. Un atteggiamento, quello dell’Ecuador, che è particolarmente piaciuto alla dirigenza del Milan, che si augurava un trattamento simile anche per Pulisic da parte degli Stati Uniti.

L’infortunio alla caviglia di Estupinan è stato, dunque, gestito nel miglior modo possibile e questo dovrebbe permettere a Massimiliano Allegri di averlo a disposizione fin da subito, già per la gara contro la Fiorentina. Il tecnico livornese, però, potrebbe decidere di continuare a puntare su Davide Bartesaghi, che con l’Under 21 azzurra di Baldini ha dato ottimi segnali. Non certo una sorpresa per Allegri e il suo staff che hanno dimostrato di credere davvero molto sul giovane esterno basso italiano.