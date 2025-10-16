Un’altra maglia rossonera per Giroud: stava per andarci prima del Milan

L’attaccante francese ha fatto una rivelazione riguardante il suo trasferimento a Milano nel 2021.

L’ingaggio di Olivier Giroud ha rappresentato una delle operazioni di mercato più azzeccate nella storia recente del Milan. Era l’estate del 2021 quando Paolo Maldini e Frederic Massara lo portarono in Italia in cambio di circa 2,8 milioni di euro tra parte fissa, bonus e oneri accessori. Un affare, considerando il rendimento avuto dal centravanti con la maglia rossonera.

Nelle tre stagioni a Milano ha totalizzato 49 gol e 20 assist in 132 presenze, vincendo anche il fantastico Scudetto 2021/2022. Al suo arrivo, qualcuno aveva storto un po’ il naso tra tifosi e giornalisti, perché c’erano dei dubbi legati alla sua età non più giovanissima. Ci ha pensato il campo a convincere gli scettici. Il francese si è fatto apprezzare sia in campo sia fuori, in breve tempo è diventato un beniamino dei milanisti e oggi viene ricordato con tanto affetto.

Giroud poteva non essere del Milan: la rivelazione

Non è un segreto che, prima di venire al Milan, il giocatore aveva già avuto la possibilità di approdare in Serie A con l’Inter e con la Lazio. Il “destino” ha voluto che vestisse la maglia rossonera, ma poteva vestirne un’altra simile in un altro campionato.

Intervistato da L’Equipe, Giroud ha svelato questo retroscena: “Létang aveva anche cercato di farmi firmare con il Rennes, ma quando ho lasciato il Chelsea, il Milan mi ha contattato e tornare in Francia non era più un’opzione“. Olivier Letang è l’attuale presidente del Lille, il quale lo ha convinto a firmare con la sua squadra dopo non esserci riuscito da presidente dei rossoneri del Rennes, carica che ha ricoperto tra il novembre 2017 e il febbraio 2020. Nel dicembre successivo è diventato il numero 1 del LOSC.

Giroud faceva riferimento a un periodo un po’ precedente a quello del trasferimento al Milan, avvenuto nel 2021. Ad ogni modo, la possibilità di tornare in Ligue 1 l’ha avuta ben prima dell’estate 2025, quando ha deciso di lasciare il Los Angeles FC e gli Stati Uniti per rientrare in Europa e unirsi al Lille. La nuova esperienza è iniziata con 3 gol in 8 presenze. Ha segnato nelle prime 3 partite con la nuova maglia, poi è rimasto a secco. Con la sua esperienza vuole aiutare la squadra di Bruno Genesio a qualificarsi in Champions o almeno in Europa League per la prossima stagione.