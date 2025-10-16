Home » Calciomercato Milan » Giroud poteva indossare un’altra maglia rossonera: il retroscena dell’ex Milan

Un’altra maglia rossonera per Giroud: stava per andarci prima del Milan

di

L’attaccante francese ha fatto una rivelazione riguardante il suo trasferimento a Milano nel 2021.

Olivier Giroud attaccante con la maglia del Milan mentre esulta dopo un gol
Giroud poteva indossare un’altra maglia rossonera: il retroscena dell’ex Milan (Ansa Foto) – MilanLive.it

L’ingaggio di Olivier Giroud ha rappresentato una delle operazioni di mercato più azzeccate nella storia recente del Milan. Era l’estate del 2021 quando Paolo Maldini e Frederic Massara lo portarono in Italia in cambio di circa 2,8 milioni di euro tra parte fissa, bonus e oneri accessori. Un affare, considerando il rendimento avuto dal centravanti con la maglia rossonera.

Nelle tre stagioni a Milano ha totalizzato 49 gol e 20 assist in 132 presenze, vincendo anche il fantastico Scudetto 2021/2022. Al suo arrivo, qualcuno aveva storto un po’ il naso tra tifosi e giornalisti, perché c’erano dei dubbi legati alla sua età non più giovanissima. Ci ha pensato il campo a convincere gli scettici. Il francese si è fatto apprezzare sia in campo sia fuori, in breve tempo è diventato un beniamino dei milanisti e oggi viene ricordato con tanto affetto.

Giroud poteva non essere del Milan: la rivelazione

Non è un segreto che, prima di venire al Milan, il giocatore aveva già avuto la possibilità di approdare in Serie A con l’Inter e con la Lazio. Il “destino” ha voluto che vestisse la maglia rossonera, ma poteva vestirne un’altra simile in un altro campionato.

Olivier Giroud calciatore bacia la maglia del Milan dopo un gol segnato a San Siro
Giroud poteva non essere del Milan: la rivelazione (Ansa Foto) – MilanLive.it

Intervistato da L’Equipe, Giroud ha svelato questo retroscena: “Létang aveva anche cercato di farmi firmare con il Rennes, ma quando ho lasciato il Chelsea, il Milan mi ha contattato e tornare in Francia non era più un’opzione“. Olivier Letang è l’attuale presidente del Lille, il quale lo ha convinto a firmare con la sua squadra dopo non esserci riuscito da presidente dei rossoneri del Rennes, carica che ha ricoperto tra il novembre 2017 e il febbraio 2020. Nel dicembre successivo è diventato il numero 1 del LOSC.

Giroud faceva riferimento a un periodo un po’ precedente a quello del trasferimento al Milan, avvenuto nel 2021. Ad ogni modo, la possibilità di tornare in Ligue 1 l’ha avuta ben prima dell’estate 2025, quando ha deciso di lasciare il Los Angeles FC e gli Stati Uniti per rientrare in Europa e unirsi al Lille. La nuova esperienza è iniziata con 3 gol in 8 presenze. Ha segnato nelle prime 3 partite con la nuova maglia, poi è rimasto a secco. Con la sua esperienza vuole aiutare la squadra di Bruno Genesio a qualificarsi in Champions o almeno in Europa League per la prossima stagione.

Gestione cookie