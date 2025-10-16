Ha recuperato a pieno dall’infortunio, il Milan lo vuole già a gennaio

Il calciomercato invernale aprirà i battenti il prossimo gennaio e, nonostante manchino ancora due mesi e mezzo alla possibilità di registrare nuovi acquisti, i club si stanno già muovendo per cercare i rinforzi necessari.

In casa Milan appare chiaro quello che serva a Massimiliano Allegri per completare una rosa che rischia di essere corta per la seconda parte di stagione quando diventerà impossibile sbagliare per raggiungere i propri obiettivi.

Un difensore centrale in più appare necessario per il Milan che, con la retroguardia composta da tre centrali, ha il solo De Winter come alternativa nel reparto arretrato oltre al giovanissimo Odogu. La sensazione è che il club possa portare a disposizione dell’allenatore livornese un altro difensore cercando un profilo esperto o uno che conosca bene il nostro campionato e non abbia bisogno di adattarsi alla Serie A. Nelle ultime ore è spuntato il nome di un calciatore che ha recuperato da un grave infortunio, trovando subito la continuità necessaria.

Gli occhi del Milan su un centrale della Serie A, tentativo per gennaio

Alessandro Circati, che ha compiuto da pochi giorni 22 anni, si sta mettendo in mostra con il Parma in questo inizio di stagione inanellando buone prestazioni e confermando le voci positive che da tempo girano sul suo conto. Nazionale australiano, ma nato a Firenze, il difensore del Parma arriva da una stagione difficile, condizionata da un infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione.

Alla fine del settembre 2024, il difensore centrale riportò la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto fuori per tutta la stagione. Tornato al pieno della condizione fisica, il giovane centrale si è messo a disposizione di Cuesta che ne ha fatto subito un punto fermo della retroguardia ducale.

Il difensore centrale piace molto allo staff tecnico di Massimiliano Allegri ed è uno dei nomi che si stanno seguendo in vista della sessione di mercato invernale. Il valore del cartellino del centrale si aggira intorno ai 10 milioni di euro con il Milan che potrebbe tentare di assicurarsi il giocatore tramite un prestito con diritto di riscatto.

Oltre a Circati si continuano a seguire anche altri profili per la difesa con il nome di Joe Gomez del Liverpool che appare quello più apprezzato dalla dirigenza. Il difensore, però, è all’interno delle rotazioni di Arne Slot e sarà difficile strapparlo ai Reds. Un discorso simile va fatto per Kim del Bayern Monaco per il quale è presente anche l’ostacolo ingaggio.

