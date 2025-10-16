Kessie ancora al Milan, la scelta fa discutere Facebook

L’ivoriano potrebbe tornare in rossonero a cifre contenute. Il suo contratto scade fra qualche mese: la situazione

Franck Kessie è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultimo Scudetto del Milan, conquistato con Stefano Pioli in panchina. Le modalità di addio, però, non sono piaciute ai tifosi, che ovviamente non nutrono proprio un buon ricordo nei confronti dell’ivoriano.

Il suo comportamento ha di fatto oscurato quanto di buono fatto da calciatore in campo. In questi giorni, però, il suo nome è tornato prepotentemente di moda: il suo contratto in Arabia è ormai in scadenza fra qualche mese e l’ex Atalanta si prepara a far ritorno in Europa, preferibilmente in Italia, dove si è vista la sua miglior versione.

Kessie ne è consapevole e sta spingendo verso questa soluzione. Le big della Serie A ci stanno pensando e lo stanno facendo anche i tifosi rossoneri. Lo hanno fatto soprattutto dopo l’ennesimo rigore sbagliato dal Diavolo: l’ivoriano, d’altronde, dal dischetto era un vero e proprio cecchino.

Kessie ancora al Milan: i tifosi si dividono, ecco il loro parere

Questo pensiero, però, non è bastato a convincere, tutti i sostenitori rossoneri a votare per un suo ritorno al Milan. Solo il 40% vorrebbe vedere Franck Kessie ancora vestito con la maglia del Diavolo.

Il 60%, dunque, preferirebbe non avere più in rosa il centrocampista. Un pensiero, quest’ultimo, più che condivisibile vista l’abbondanza in mediana. Oggi al Diavolo non mancano certo le alternative: i titolari di Massimiliano Allegri sono diventati Luka Modric, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. Ruben Loftus-Cheek, prima dell’arrivo del francese, aveva sempre giocato da titolare, ora è tra i primi a subentrare dalla panchina.

Tempi duri, invece, per Samuele Ricci, anche se ha dato sempre risposte positive quando è stato chiamato in causa. Così per Ardon Jashari non c’è alcuna fretta. A centrocampo la coperta appare abbastanza lunga e in futuro si osservano i giovani che stanno giocando altrove: Zeroli e Comotto si stanno facendo le ossa in Serie B; Bondo, invece, è un titolare inamovibile dello scacchiere della Cremonese, sorpresa di questo inizio di stagione.

Kessie al Milan sembra dunque un discorso già chiuso in partenza, almeno di addii inaspettati. Per l’ivoriano, dunque, potrebbero aprirsi altre porte: quella della Juventus, ad esempio, appare molto credibile, ma attenzione ad altre soluzione, come quella relativa alla Lazio di Maurizio Sarri o alla Fiorentina di Stefano Pioli.