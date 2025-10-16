Ti ricordi di Vikash Dhorasoo? È a Coverciano, sembra un’altra persona (FOTO)

Vikash Dhorasoo ha giocato per una stagione al Milan nel 2004: oggi è a Coverciano con Ribery e altri, è cambiato tantissimo

Era il 2004 quando, a sorpresa, il Milan acquistò a parametro zero il centrocampista Vikash Dhorasoo. Arrivava da buone stagioni in Ligue 1 con le maglie di Le Havre e Lione, ma senza brillare particolarmente. Eppure i rossoneri decisero di prenderlo e di integrarlo in una squadra piena zeppa di fenomeni. Doveva essere la riserva di Andrea Pirlo ma la sua esperienza in rossonero, durata un solo anno, (20 presenze, 0 gol e 2 assist) non fu particolarmente positiva.

Dhorasoo ha poi vestito la maglia del Paris Saint-Germain nella stagione successiva, per poi tornare in Italia al Livorno dove però non ha mai giocato. Nel 2007 la fine della carriera da calciatore e l’inizio di un periodo molto particolare fra poker, fumetti, politica (si era candidato a sindaco di Parigi) e altro ancora. Adesso però, a 52 anni, ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore. Attualmente infatti è il vice allenatore del Paris 13 Atletico, squadra di Championnat National, cioè la terza divisione del calcio francese. E l’idea è quella di fare sul serio: infatti in questi giorni è a Coverciano con tanti ex illustri calciatori come Franck Ribery.

Dhorasoo con Ribery a Coverciano

Sui social è infatti apparsa un suo selfie in compagnia del grande campione di Bayern Monaco e Francia, che ha concluso la sua carriera in Italia con Fiorentina e Salernitana. Franck si è legato molto al nostro paese: dopo aver fatto parte dello staff di Davide Nicola e di Paulo Sousa, ha deciso poi di lasciare la Campania con l’arrivo di Colantuono. Ora però Ribery studia per diventare allenatore e sta seguendo il corso a Coverciano.

Insieme a lui tanti ex calciatori: un altro partecipante al corso è Alino Diamanti, ex calciatore del Bologna, e, appunto, Dhorasoo. La foto, pubblicata sui nostri profili social, ci mostra un Vikash molto diverso rispetto a come lo abbiamo conosciuto nel corso del suo anno in rossonero nel 2004. Capelli alzati e barba lunga, entrambi con un tocco di grigio segno dell’età che avanza. Un sorriso enorme in compagnia del connazionale Ribery, con il quale ha condiviso anche esperienze importanti in Nazionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MilanLive.it (@milanliveit)

Dhorasoo con libri e giornali a Milanello

Vikash ha sempre avuto una visione molto più ampia del calcio e lo ha dimostrato proprio negli anni di carriera. Era proprio con Ribery quando nel 2006 partecipa al Mondiale in Germania (perso in finale contro l’Italia).

Doveva essere la riserva di Zidane, ma invece di limitarsi a guardare, prende una Super 8 e filma la vita nascosta della squadra. Nasce così The Substitute, documentario cult sul punto di vista di chi è ai margini del trionfo. «Queste persone che vengono allo stadio e mi fischiano sono sicuro che sono il tipo di persone che amo e difendo», dirà dopo i fischi ricevuti in un’amichevole pre-Mondiale.

Durante il suo anno al Milan, in un ambiente dove contavano potere e risultati, Dhorasoo portava libri e giornali in spogliatoio, leggendo Libération o la Repubblica prima degli allenamenti. «Essere intelligente in un ambiente dove non è richiesto può essere un handicap», spiegò una volta.