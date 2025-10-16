Un altro nazionale francese nel mirino, il Milan lo riporta in Italia

Negli ultimi anni è sempre stata folta la colonia di calciatori francesi in casa Milan con i rossoneri che sono pronti a puntare su un altro nazionale transalpino in ottica futura.

Manca ancora molto all’apertura del calciomercato invernale, ma molti club stanno già pensando a quelle che potrebbero essere le mosse da attuare in vista del 2026, anche per quello che riguarda l’estate.

In casa Milan si guarda con attenzione al reparto arretrato che al momento può contare su un numero di calciatori ristretto, anche per il fatto che il club non è impegnato nelle coppe europee. I rossoneri sanno che dovranno ampliare il proprio organico in vista della prossima stagione nel caso in cui dovesse giungere la qualificazione alle prossime coppe europee e nel mirino è finito un calciatore che ha già calcato i campi di Serie A e che è nel giro della nazionale francese.

Dalla nazionale francese al Milan, il passo è breve: altro transalpino nel mirino

Lucas Digne, terzino dell’Aston Villa e della nazionale francese, è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. L’ex Roma, che conosce bene il nostro campionato, potrebbe rappresentare un colpo in entrata per il club rossonero, a caccia di giocatori di esperienza e qualità in vista della prossima stagione.

Classe 1993, Digne compirà 33 anni il prossimo luglio con il Milan che potrebbe prenderlo per sistemare la fascia sinistra considerato il fatto che Davide Bartesaghi potrebbe essere provato come centrale di sinistra per giocarsi il posto con Pavlovic. Digne, che ha un contratto fino al giugno del 2028 con il club inglese, potrebbe arrivare per una somma intorno ai 6 o 7 milioni di euro con i rossoneri che metterebbero sul piatto un contratto triennale.

Giocatore esperto e in grado di fornire ottime prestazioni sia in fase difensiva che in fase offensiva, il laterale non disdegnerebbe un ritorno in Serie A soprattutto se a chiamare fosse una squadra come il Milan che potrebbe dargli l’opportunità di disputare anche la Champions League in vista della prossima stagione. Il suo eventuale acquisto è chiaramente legato proprio alla conquista di un posto tra le prime quattro nel campionato attuale, ma ci sono diversi fattori che potrebbero aiutare i rossoneri.

Uno di questi è proprio la presenza di diversi calciatori francesi nella rosa con il Milan che al momento può contare su Maignan, Rabiot, Fofana e Nkunku, tutti che, più o meno stabilmente, fanno parte dell’organico scelto da Didier Deschamps per la nazionale vice campione del mondo in carica.