La giovane stella in prestito a gennaio, il Milan è pronto a dare l’ok

Tra due mesi e mezzo circa aprirà il calciomercato invernale con il Milan che valuterà le mosse da effettuare in entrata proprio a ridosso dell’apertura della sessione di trattative.

La volontà del club è quella di capire quali siano le necessità della rosa proprio poco prima di gennaio, quando saranno chiare le scelte di Massimiliano Allegri per quello che riguarda modulo e uomini.

Non sono da escludere delle operazioni in uscita anche se difficilmente partiranno dei big considerato il fatto che il Milan ha scelto una rosa molto corta non dovendo affrontare competizioni europee. È probabile, però, che possa salutare una giovane stella che è finita nel mirino di diverse squadre in vista della seconda parte di stagione. Il club potrebbe decidere di dare l’ok ad una partenza a titolo temporaneo per cercare di dare spazio in un’altra società a chi non trova minutaggio nella prima squadra.

Una giovane stella via in prestito, il Milan è pronto a dare l’ok

Diego Sia, giovane stella del Milan Futuro, è finito nel mirino di alcune squadre di Serie B in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante esterno è finito sul taccuino di Modena, Mantova e Sudtirol che sarebbero interessati all’acquisto a titolo temporaneo del suo cartellino.

Classe 2006, la punta compirà 20 anni il prossimo marzo e il Milan potrebbe valutare una sua cessione a gennaio per permettergli di giocare nel campionato di Serie B. Al momento Sia è aggregato alla rosa del Milan Futuro con Massimo Oddo che ne ha fatto un punto fermo della propria formazione in Serie D. L’eventualità di giocare nella serie cadetta permetterebbe al Milan di vederlo all’opera in un campionato decisamente più competitivo rispetto alla quarta serie italiana.

Già durante la scorsa stagione in Serie C, Sia risultò tra i migliori nella difficile annata vissuta dal Milan Futuro ed ora per lui potrebbero aprirsi le porte di un doppio salto di categoria. L’esterno offensivo è legato al club rossonero da un contratto fino al giugno del 2028 e la società potrebbe veder valorizzato il suo cartellino in maniera esponenziale nel caso in cui dovesse fare bene nella seconda parte di Serie B.

Al momento non sembrano essere in programma altre cessioni in casa Milan con i rossoneri che dovranno capire cosa fare con Balentien, altro calciatore che è finito nel mirino di diverse società (comprese alcune di Serie A), dopo le buone impressioni che ha destato in occasione delle partite contro il Lecce, sia in campionato che in Coppa Italia.

