Le migliori partite da guardare nel week-end in Europa: sabato di fuoco, big match in Premier

Le partite da non perdere in questo week-end nei top cinque campionati europei: tanti big match e un sabato di fuoco, la lista completa

Finalmente tornano i campionati dopo la sosta di ottobre. Ci eravamo lasciati due settimane fa e ora è tempo di ricominciare. Il Milan, come sappiamo, scenderà in campo domenica sera per affrontare la Fiorentina a San Siro: Allegri dovrà giocare senza Rabiot e Pulisic, e sono in dubbio anche Saelemaekers ed Estupinan. Tutti infortunati con le rispettive Nazionali. Ma in questo week-end riprenderanno tutti i maggiori campionati d’Europa e non solo la Serie. Andiamo a vedere insieme, paese per paese, quali sono le migliori partite da guardare dal 17 al 19 ottobre.

Le partite di venerdì 17 ottobre

Il Paris Saint-Germain aprirà le danze in questo venerdì 17 ottobre. Affronterà lo Strasburgo nella gara inaugurale della giornata di Ligue 1, il campionato francese. Gioca anche la Bundesliga con l’Union Berlino che scenderà in campo contro il Borussia M’gladbach, clamorosamente in zona retrocessione.

Bundesliga

Union Berlino-Borussia M’gladbach (20:30) – Sky Sport e NOW TV

Ligue 1

Psg-Straburgo (20:45) – Sky Sport e NOW TV

Le partite di sabato 18 ottobre

Molto più corposo e interessante è il programma di sabato 18 ottobre. Iniziamo dalla Bundesliga con il Der Klassiker fra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Una partita sempre imperdibile fra le due migliori squadre di Germania che occupano anche le prime due posizioni dell’attuale classifica. In Premier League, in campo Chelsea, Manchester City e Arsenal. Nel pomeriggio gioca anche il Barcellona in un derby catalano mentre in serata in Spagna spazio all’Atletico Madrid. Gran partita anche in Serie A: Roma-Inter.

Premier League

Nottingham Forest-Chelsea (13:30) – Sky Sport e NOW TV

Manchester City-Everton (16:00) – Sky Sport e NOW TV

Fulham-Arsenal (18:30) – Sky Sport e NOW TV

Bundesliga

Bayern Monaco-Borussia Dortmund (18:30) – Sky Sport e NOW TV

LaLiga

Barcellona-Girona (16:15) – DAZN

Atletico Madrid-Osasuna (21:00) – DAZN

Ligue 1

Nizza-Lione (17:00)

Marsiglia-Le Havre (21:05) – Sky Sport e NOW TV

Serie a

Torino-Napoli (18:00) – DAZN

Roma-Inter (20:45) – Sky Sport, NOW TV e DAZN

Le partite di domenica 19 ottobre

Arriviamo quindi a domenica dove la scena se la prende la Premier League con la grande sfida fra Liverpool e Manchester United, due squadre divise da una grande e storica rivalità. Como e Juventus apriranno le danze in Serie A, Atalanta-Lazio nel pomeriggio e poi il Milan con la Fiorentina in serata come sappiamo. In Spagna gioca il Real Madrid in trasferta.

Premier League

Liverpool-Manchester United (17:30) – Sky Sport e NOW TV

Serie A