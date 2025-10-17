Milan-Fiorentina, nulla di buono per i rossoneri: le ultimissime sull’attaccante

Ciò che sta accadendo in vista della sfida tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i viola di Stefano Pioli: il punto della situazione

Domani sarà vigilia di campionato per il Milan di Massimiliano Allegri, che domenica affronterà la Fiorentina di Stefano Pioli a San Siro. La formazione è tutta ancora da decifrare, con i rossoneri che arrivano alla gara con diversi dubbi. Nelle scorse ore Chris Pulisic si è sottoposto agli esami che hanno confermato la lesione (di basso grado) al bicipite femorale della coscia destra.

Una brutta tegola (attesa) per il tecnico livornese che perde il suo campione per circa tre settimane. Contro la Fiorentina, così, sarà emergenza: l’americano, infatti, non è l’unico fermo per infortunio. Nella giornata di ieri, Adrien Rabiot ha ufficialmente raggiunto in infermeria Ardon Jashari.

Ma i dubbi, per via di condizioni fisiche precarie, sono diversi: in attacco ad esempio c’è da capire come stanno Nkunku e Gimenez: il francese ha subito un pestone e il messicano è rientrato alla base dopo un lungo viaggio. Ai due attaccanti, bisogna ovviamente aggiungere le situazioni legate ad Alexis Saelemaekers e Estupinan, che Allegri conta di avere a disposizione per non stravolgere totalmente la formazione.

Milan-Fiorentina, infortunio Kean: la situazione

E la Fiorentina? Stefano Pioli arriva a Milano con l’acqua alla gola. Vorrebbe festeggiare il compleanno nel modo migliore possibile, magari riuscendo a centrare la prima vittoria in Serie A. Non sarà facile e un passo falso potrebbe davvero costargli caro.

I Viola si sono avvicinati alla sfida al Milan con qualche dubbio di formazione. Uno è chiaramente legato a Moise Kean, infortunatosi in Nazionale dopo aver segnato. In quegli attimi qualcuno ha pure pensato al peggio, ma gli esami successivi hanno scongiurato stop lungo.

L’ex Juventus ha, comunque, saltato la sfida contro Israele e in questi giorni non ha lavorato con i compagni: “Ha lavorato in piscina e negli ultimi giorni in campo. Oggi ha fatto parzialmente in gruppo e domani decideremo in modo definitivo. Siamo fiduciosi ma aspettiamo domani”.

Pioli, dunque, annuncio il ritorno di Kean, che spera di poter schierare dal primo minuto, magari al fianco di Gudmundsson, che è tornato dalla Nazionale con più carica: “È chiaro che a lui hanno fatto bene queste due gare con l’Islanda. Aveva perso del ritmo dopo l’infortunio. Lui è tornato in una condizione fisica e mentale buona. Da lui mi aspetto di più perché ha la qualità per farlo”.