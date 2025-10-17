Ultim’ora Milan, infortunio Pulisic: confermata la lesione, i tempi di recupero

Il club rossonero fa trapelare aggiornamenti sulle condizioni di Pulisic dopo il recente infortunio accusato con la nazionale.

La pausa nazionali è stata un grande problema per il Milan, che si è ritrovato con dei giocatori importanti alle prese con infortuni. Uno di questi è Christian Pulisic, che oggi ha svolto gli esami necessari per comprendere meglio le sue condizioni dopo l’uscita dal campo avvenuta alla mezzora dell’amichevole Stati Uniti-Australia.

La risonanza magnetica eseguita oggi ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni. Questo significa che salterà sicuramente la partita Milan-Fiorentina in programma domenica 19 ottobre e anche Milan-Pisa di venerdì 24 ottobre. Il match successivo è Atalanta-Milan di martedì 28 ottobre, vedremo se Pulisic sarà in grado di giocare a Bergamo o se dovrà attendere Milan-Roma di domenica 2 novembre.

Tegola Pulisic: come lo sostituirà Allegri in Milan-Fiorentina

Massimiliano Allegri perde un calciatore importantissimo, uno che in questo inizio di stagione è stato più volte decisivo. Parlano i numeri: 6 gol e 2 assist in 8 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Uno degli intoccabili della formazione titolare del Milan. L’infortunio patito in Stati Uniti-Australia costringe l’allenatore a valutare le alternative.

In questo momento, appare molto probabile un impiego di Rafael Leao dal primo minuto. Il numero 10 rossonero potrebbe fare coppia con Santiago Gimenez, unica prima punta presente in organico. Più difficile vedere Christopher Nkunku titolare, dato che l’ex Chelsea ieri non si è allenato a causa di un pestone: oggi verrà rivalutato, anche se non è trapelata preoccupazione.

Nkunku era reduce dagli impegni con la nazionale francese, così come Adrien Rabiot, che a differenza del compagno ha avuto un infortunio più serio: lesione del muscolo soleo, da rivalutare tra circa dieci giorni. Il suo posto a centrocampo sarà preso da uno tra Ruben Loftus-Cheek e Samuele Ricci. L’inglese potrebbe essere favorito, dato che l’ex Torino finora è stato impiegato solo come sostituto di Luka Modric, perno centrale della mediana. Vedremo se Allegri sorprenderà e darà una chance a uno dei nuovi acquisti arrivati nell’ultimo calciomercato estivo.