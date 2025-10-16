Tegola Rabiot, niente Fiorentina: ecco quando torna

Anche Rabiot ha avuto problemi fisici nel corso di questa sosta, ma di cosa si tratta? Gli aggiornamento in attesa degli esami

Il Milan ha vissuto questi giorni di sosta con grande ansia. Tutto è iniziato con il problema di Pervis Estupinan, poi quello di Saelemaekers e, infine, il più grave, di Christian Pulisic. Oggi l’americano avrebbe dovuto fare gli esami a Milano per stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, ma sono slittati a domani (per un ritardo del suo aereo di ritorno). Purtroppo le sensazioni sono negative e c’è chi già parla di lesione, ma quello lo stabiliranno soltanto i test. Ma non è finita qui: nei giorni scorsi anche Adrien Rabiot ha dovuto fare i conti con un piccolo problema che non gli ha permesso di scendere in campo con la Francia contro l’Islanda (dopo che aveva anche segnato nella prima gara con l’Azerbaigian. “Ha subito una botta in allenamento” aveva rivelato Deschamps, ma gli esami svolti subito in Francia non avevano rilevato nulla di serio. Per questo motivo il centrocampista non è tornato subito a Milano ma ha concluso tutto il ritiro con la Nazionale. Oggi sarà in Italia e farà gli esami: a breve ne sapremo di più, ma intanto facciamo il punto della situazione.

Infortunio Rabiot, botta o contrattura: le ultime

Il problema di Rabiot è al polpaccio. Come anticipato, lo staff medico della Francia ha fatto già delle prime valutazioni e non ha riscontrato lesioni né altri problemi gravi. Potrebbe quindi trattarsi di solo una botta, ma nel frattempo Adrien continua a sentire dolore e questo preoccupa un po’ Allegri e tutti i tifosi. Per questo motivo i sanitari rossoneri hanno deciso di fare ulteriori approfondimenti per fare chiarezza in merito alla situazione.

Potrebbe essere solo una botta, e quindi facile da smaltire nelle prossime ore, o anche una contrattura al polpaccio, e quello richiederebbe maggior attenzione. La certezza è che non c’è lesione, infatti da Milanello filtra un certo ottimismo in merito alle sue condizioni, evidentemente rincuorati dal giocatore stesso e dallo staff francese.

Ma gli accertamenti a cui si è sottoposto nei minuti scorsi non hanno dato l’esito sperato. Adrien Rabiot ha, infatti, subito una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà così rivalutato tra una decina di giorni.

Una tegola pesantissima per Allegri. In poco tempo, il francese, infatti, è diventato un punto di riferimento per la squadra e per i tifosi, già elemento chiave. Lo è anche a livello di leadership: durante questa sosta si è espresso in maniera netta su Milan-Como in Australia (“Lo trovo assurdo“) e anche su Leao.