Pulisic infortunato, il Milan è furioso: Pochettino sotto accusa

Il club rossonero non ha preso bene quanto successo a Pulisic nella nazionale americana: ecco cosa è trapelato.

Una delle brutte notizie ricevute dal Milan durante la sosta nazionali ha riguardato Christian Pulisic, che purtroppo si è infortunato nell’amichevole tra Stati Uniti e Australia. Una tegola che non ci voleva, anche se bisogna attendere gli esami per capire meglio le sue condizioni fisiche.

Il numero 11 rossonero è uscito dal 31′ della partita a causa di un dolore avvertito al bicipite femorale destro. Il giocatore aveva già avuto qualche fastidio alla caviglia destra prima della precedente amichevole contro l’Ecuador, alla vigilia non si era allenato e poi era andato in panchina, giocando solo gli ultimi 20 minuti. Contro l’Australia, invece, è partito titolare e si è dovuto arrendere dopo mezzora.

Pochettino ha sbagliato con Pulisic: Milan irritato

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il Milan non ha reagito affatto bene alla notizia dell’infortunio di Pulisic. Il club rossonero non ha apprezzato la gestione del calciatore da parte della nazionale americana e del suo commissario tecnico Mauricio Pochettino.

L’allenatore argentino aveva fatto intendere chiaramente che l’ex Chelsea non fosse al 100% della condizione, quindi perché rischiarlo dal primo minuto? Come contro l’Ecuador, poteva lasciarlo in panchina e poi eventualmente inserirlo nel secondo tempo. Una gestione più oculata di un giocatore importante sia per gli Stati Uniti sia per il Milan, che adesso attende gli esami per capire come sta concretamente.

Giovedì Pulisic svolgerà gli accertamenti del caso. Oggi non ci può sbilanciare sull’entità dell’infortunio e sui tempi di recupero, anche se La Gazzetta dello Sport scrive che non si può escludere uno stop di 3-4 settimane. Serve aspettare per capire la realtà della situazione.

Comprensibile l’irritazione del Milan, che rischia di perdere per più di una partita un calciatore fondamentale della squadra. E per cosa? Per averlo fatto giocare titolare in una sfida amichevole che non era di vitale importanza per la nazionale statunitense. Si poteva gestire meglio il giocatore, che in questa stagione ha avuto qualche fastidio alla caviglia destra e a volte ha dovuto allenarsi senza forzare, per evitare rischi e per poter giocare al meglio possibile.