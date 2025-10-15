Ansia Pulisic, le immagini dell’infortunio (VIDEO)

Ecco la dinamica dell’infortunio dell’attaccante americano, nel corso del match della sua Nazionale. Tifosi in apprensione

La giornata del tifoso del Milan è iniziata nel peggiore dei modi. I rossoneri hanno dovuto fare i conti con una doccia davvero gelata, quella relativa all’infortunio di Chris Pulisic. Le condizioni dell’attaccante americano tengono in apprensione il popolo del Diavolo ormai da settimane.

Pulisic ha dovuto, infatti, convivere con un problema alla caviglia, ma nella notte ha subito un altro infortunio, di tipo muscolare: “Ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla”. Sono state le parole di Pochettino nel post gara tra gli Stati Uniti e l’Australia.

Parole che hanno fatto scattare l’allarme in casa Milan. Toccherà ai medici rossoneri dirci come sta davvero Pulisic, ma nel frattempo, il popolo del Diavolo è in rivolta. Sui social è finito nel mirino Pochettino, il Ct che ha deciso di far giocare un calciatore che non stava benissimo.

Stati Uniti-Australia, il video dell’infortunio di Pulisic

even AFTER being hacked down he STILL tried to make something out of it with his INJURED foot. imagine genuinely believing this guy doesn’t care pic.twitter.com/hNH1kHcLZ9 — ًًً (@_captainpulisic) October 15, 2025

Le immagini relative all’infortunio di Christian Pulisic stanno diventando virali. Il calciatore americano – nel corso della sfida amichevole contro l’Australia – è stato colpito da un avversario da dietro: il video di questa scena sta facendo davvero il giro del mondo.

Per il Milan adesso sono, come detto, momenti di apprensione. Perdere uno dei giocatori più importanti potrebbe essere una mazzata tremenda. Domenica a San Siro arriverà la Fiorentina di Stefano Pioli, poi tornerà in campo in casa contro il Pisa, prima di affrontare l’Atalanta e la Roma, non proprio avversari semplicissimi.