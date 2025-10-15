Pulisic si è infortunato in Nazionale: scatta l’allarme, Pochettino inguaia il Milan

Le condizioni del calciatore americano preoccupano Allegri e il club rossonero: cosa è successo in Stati Uniti-Australia.

Le pause nazionali sono sempre temute a causa degli infortuni che possono colpire i vari giocatori. E possiamo dire che il Milan non sia stato fortunato durante questa sosta.

Si sono infortunati Pervis Estupiñan (caviglia sinistra slogata), Adrien Rabiot (contusione a un polpaccio, l’allarme sembra rientrato), Alexis Saelemaekers (lesione al flessore della gamba destra) e anche Christian Pulisic. Quest’ultimo aveva una caviglia destra non in perfette condizioni, ma il suo commissario tecnico Mauricio Pochettino ha spiegato che erano migliorate. Purtroppo, c’è stato un altro infortunio, di natura muscolare.

Pulisic sostituito in Stati Uniti-Australia: cosa è successo

Partito titolare nell’amichevole tra Stati Uniti e Australia, il numero 11 del Milan ha lasciato il campo dopo 31 minuti. Lo ha fatto sulle sue gambe, dopo un duro intervento di Jason Geria (che già in precedenza non si era risparmiato nei suoi confronti), però l’espressione del suo volto non lasciava trasparire nulla di buono. Come spiegato dallo stesso Pochettino nella conferenza stampa post-partita, Pulisic ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Non si è sbilanciato nel dire qualcosa di più. Nelle prossime ore il giocatore volerà in Italia e verranno fatti tutti gli accertamenti del caso.

In casa Milan si spera che non sia nulla di grave, anche se ovviamente c’è preoccupazione per le condizioni dell’ex Chelsea. Si tratta di uno degli elementi più importanti della squadra di Massimiliano Allegri ed è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione. Sarebbe davvero un peccato perderlo per una o più partite.

I tifosi rossoneri sono allarmati e anche arrabbiati, c’è chi sottolinea che Pochettino avrebbe potuto risparmiare a Pulisic questa partita, trattandosi di un’amichevole e considerando che il giocatore non era al 100%. Forse, poteva farlo partire di nuovo dalla panchina e schierarlo solo nel secondo tempo, come ha fatto contro l’Ecuador. Ormai è andata così e bisogna solo sperare che l’infortunio non sia serio.

Nkunku o Leao: ballottaggio per Milan-Fiorentina

In ogni caso, dovremmo vedere una novità nell’attacco titolare della prossima partita di Serie A del Milan. A fianco di Santiago Gimenez, di rientro dagli impegni con il Messico, ci sarà uno tra Rafael Leao e Christopher Nkunku.

Il portoghese è rientrato anticipatamente dal ritiro del Portogallo, qualcosa di concordato, nessun allarme. Invece, il secondo è stato protagonista di un bel gol nella partita Islanda-Francia 2-2. L’ex Chelsea vorrebbe un’occasione da titolare. Vedremo se Allegri gliela darà, come ha fatto Didier Deschamps nella nazionale francese.