@ML – Infortunio Saelemaekers, esami e tempi di recupero

Le ultimissime sulle condizioni del calciatore belga, rientrato a Milanello. Tutto deciso in vista del match contro la Fiorentina

Il Milan perde Alexis Saelemaekers. Ora è ufficiale: l’esterno belga salterà la sfida contro la Fiorentina in programma la prossima domenica.

I medici del Diavolo – come appreso dalla redazione – hanno confermato la diagnosi fatta in Belgio: per il giocatore un infortunio al flessore della gamba destra. Si sottoporrà a nuovi esami la settimana prossima. Esami che faranno chiarezza sulle condizioni del giocatore e sui tempi di recupero. Di certo salterà il match contro gli uomini Stefano Pioli e verosimilmente anche quella contro il Pisa, che andrà in scena sempre a San Siro, ma venerdì.

Milan, verso la Fiorentina: Allegri pronto a cambiare

Una tegola pesante per Massimiliano Allegri, che sarà costretto inevitabilmente a cambiare. Stando alle indicazioni che sono arrivate da Milanello in questi mesi, il tecnico livornese dovrebbe optare per Athekame.

E’ lui il prescelto a giocare sulla destra, ma non è da escludere un cambio di modulo, contro una Fiorentina, che si presenterà a Milano con qualche problema.

Oggi, infatti, sono arrivate conferme in merito alle condizioni di Kean. Nulla di grave, ma il problema alla caviglia non gli permetterà di scendere in campo contro Israele. Tornando al Milan, se Allegri non dovesse decidere di fidarsi di Athekame potrebbe passare alla difesa a quattro, puntando su un centrocampista in più. In questo caso ci sarebbe spazio per Ruben Loftus-Cheek.