Anche Pioli trema: un titolarissimo a rischio per Milan-Fiorentina

Pioli preoccupato per la situazione di un giocatore importante in vista del match a San Siro: le ultime news.

La pausa nazionali è sempre temuta dai club, perché si possono verificare degli infortuni più o meno gravi. Il Milan non è sicuramente contento delle notizie che ha ricevuto negli ultimi giorni.

Giocatori come Pervis Estupiñan, Alexis Saelemaekers e Adrien Rabiot sono stati vittime di alcuni problemi muscolari mentre si trovavano con le rispettive nazionali. Rafael Leao è rientrato anticipatamente dal ritiro con il Portogallo, ma in questo caso è tutto sotto controllo: il numero 10 rossonero sarà regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la ripresa del campionato. Per gli altri giocatori aspettiamo ulteriori aggiornamenti più precisi.

Verso Milan-Fiorentina: Pioli perde una stella della squadra?

Domenica sera il Milan affronta la Fiorentina a San Siro, che sicuramente accoglierà bene Stefano Pioli dopo il suo addio al termine della stagione 2023/2024. Anche l’allenatore viola ha ricevuto qualche notizia non entusiasmante dal fronte nazionali.

La prima ha riguardato Marin Pongracic, uscito anticipatamente nella sfida tra Croazia e Gibilterra. Sembra che l’ex Lecce abbia accusato una contusione, non dovrebbe trattarsi di un infortunio serio. Le condizioni del giocatore verranno monitorate, però non trapela grande preoccupazione al momento.

Da capire meglio la situazione di Moise Kean, che ha lasciato il ritiro dell’Italia a Udine e dunque non sarà disponibile contro Israele. Dopo il problema alla caviglia destra avuto nel match contro l’Estonia, il centravanti della Fiorentina ha svolto degli accertamenti che hanno consigliato prudenza. Ora tornerà a Firenze, dove si valuterà il suo recupero in vista della prossima partita contro il Milan. Vedremo se l’ex Juventus sarà nelle condizioni di poter essere convocato.

Dubbio Kean, Dzeko sfida Piccoli

Nel caso in cui Kean non dovesse recuperare o riuscisse ad andare solo in panchina, allora Pioli dovrà scegliere uno tra Edin Dzeko e Roberto Piccoli da schierare come titolare. L’ex di Roma e Inter è tornato in Serie A dopo due buone stagioni trascorse in Turchia con il Fenerbahce, ha 39 anni e si fanno un po’ sentire, però la sua esperienza in un match come Milan-Fiorentina potrebbe tornare utile.

Piccoli ha 24 anni e grande fame, a Firenze ha una grande occasione. È stato pagato 25 milioni di euro e vuole dimostrare di valere tale investimento. Prima, però, vanno capite le condizioni di Kean.