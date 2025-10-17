Milan, il colpo in difesa a gennaio non è necessario: il nuovo acquisto è già in casa

I rossoneri potrebbero rinunciare ad acquistare un difensore a gennaio (si fanno i nomi di Kim, Gila e Kristensen) perché un rinforzo è già in casa (e sta crescendo).

Si continua a parlare anche adesso di un possibile colpo in difesa per il mercato di gennaio. Il Milan lo ha cercato a lungo nelle ultime ore dell’estate. Manuel Akanji del Manchester City sembrava ad un passo, ma poi qualcosa è andato storto. Evidentemente non si è arrivati ad un accordo fra le parti dal punto di vista economico (lo svizzero guadagna molto). Si è poi inserita l’Inter e ha chiuso l’affare nel giro di poche ore. Igli Tare è andato quindi su Joe Gomez del Liverpool, anche lui considerato elemento di esperienza in grado di alzare il livello di qualità e attenzione.

Non è stato possibile arrivare ad una conclusione della trattativa: tempi troppo ristretti e Reds poco convinti di lasciarlo andare. L’inglese resta un obiettivo anche per gennaio, così come lo sono anche altri: Tare sta pensando anche a Kim Min-jae, in uscita dal Bayern Monaco, e non molla l’idea di Mario Gila, che aveva portato lui alla Lazio qualche anno fa. Il Milan però potrebbe prendere una decisione a sorpresa a gennaio perché il nuovo acquisto in difesa potrebbe essere già in casa.

Milan, un giovane in crescita: il rinforzo in difesa può essere lui

Nelle ultime ore del mercato estivo, dopo il fallimento delle operazioni per Akanji e per Gomez, il Milan ha deciso, un po’ a sorpresa, di puntare su David Odogu del Wolfsburg. Un acquisto da dieci milioni in totale contraddizione con quelli che la società aveva cercato prima: l’obiettivo era un centrale di esperienza, invece è arrivato un ragazzo con tre spezzoni da professionista in Bundesliga.

Eppure, il giovane Odogu non sembra affatto male. Da Milanello, infatti, filtra una certa soddisfazione per le sue qualità e anche per la crescita avuta in questi primi mesi. Il difensore tedesco sembra spiccare per personalità e ha mostrato di avere delle doti davvero importanti. Non a caso Tare ha scelto di investire 10 milioni per acquistarlo. Di lui quindi si parla un gran bene e da qui a gennaio non può fare altro che migliorare. A quel punto, se il Milan non dovesse trovare opzioni soddisfacenti dal mercato (e quindi profili che mettano d’accordo la parte tecnica con quella economica), la società potrebbe anche decidere di non intervenire e di dare fiducia a Odogu.

Tomori rischia il posto da titolare

Al momento la difesa rossonera ha trovato grande solidità con Tomori, Gabbia e Pavlovic. I titolari sono loro e nelle retrovie c’è Koni de Winter, anche lui in crescita. Preso dal Genoa per 20 milioni per sostituire Malick Thiaw, passato al Newcastle per il doppio del costo, oggi è considerato la prima riserva dei tre titolari, ma in prospettiva potrebbe rubare il posto ad uno dei tre, con Tomori primo indiziato.

Gabbia è infatti un perno perfetto e Pavlovic è l’unico con il piede mancino e con le caratteristiche da braccetto vero, quindi in grado anche di spingere ed imbucare. Ecco perché l’inglese, rivitalizzato sì dalla cura Allegri ma sempre un po’ incerto, è quello più a rischio. Nelle rotazioni a breve si potrebbe quindi aggiungere Odogu, difensore dal talento innegabile e che da qui ai prossimi mesi può ancora crescere e migliorare. A quel punto, con cinque centrali pronti, è davvero necessario un altro acquisto nel reparto?