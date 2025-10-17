Neymar in Serie A: il Milan è una possibilità, Facebook si divide

La notizia arriva dalla Spagna: il giocatore è pronto a rimettersi in discussione in un campionato competitivo come quello italiano

Può davvero esserci la Serie A nel futuro di Neymar. L’attaccante brasiliano, che il prossimo 5 febbraio compirà 34 anni, ha ancora voglia di essere decisivo in una grande competizione.

Dopo aver lasciato l’Europa ed essere sbarcato prima Arabia Saudita e poi al Santos, è pronto a tornare a giocare nel calcio che conta. E’ Marca, quotidiano spagnolo, a riportare il desiderio di Neymar, che è pronto a giocare in Serie A. Il calciatore – si legge – si sta offrendo anche a squadre italiane: l’obiettivo è chiaro, vuole giocare i prossimi Mondiali.

Neymar sa benissimo che tornando a fare la differenza in un campionato come quello di Serie A sarebbe praticamente certo della chiamata da parte di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano vedrebbe chiaramente di buon occhio un suo approdo in Italia.

Il Milan così, come le altre big, potrebbe presto diventare un’idea per il giocatore. In questi giorni si è parlato soprattutto di Inter, ma attenzione ad altre ipotesi suggestive, come quelle legate al Como o alla Cremonese. Nulla si può escludere.

Neymar al Milan, i tifosi si dividono: ecco il loro parere

Agli utenti di MilanLive.it, sia su Facebook che su Instagram, abbiamo chiesto se Neymar al Milan è da considerare una buona idea

Il popolo dei social si è diviso: molti hanno ricordato l’acquisto di tanti giocatori esperti che poi hanno fallito, ma tanti altri hanno fatto bene. C’è però chi senza pensarci molto, ha detto sì all’approdo di Neymar al Milan.

“Negli anni abbiamo preso miti spremuti come Rivaldo, Cruijff, Ronaldinho, Beckham, perfino l’ultimo Ibrahimovic e adesso Modric. Qualcuno è andato bene, altri sono stati flop. Non puoi mai sapere come finirà. Ovvio che non saranno mai investimenti a lunga scadenza, ma nel business odierno temo che vendere qualche maglietta in più faccia comodo ai commercialisti di questi fondi”, scrive Fabio Pattavina.

Fabio Martos, invece, sostiene: “Non è un buon esempio per gli altri compagni .Tornerebbe anche a rovinare Leao adesso che sembra capire che se non corre non ha posto”. Antonio Cirillo, infine: “Abbiamo già dato con i fenomeni brasiliani a fine carriera come Rivaldo e Ronaldinho. E poi si parla già di Levandowski e Silva a fine carriera, va bene l’esperienza ma non esageriamo”