Ora il turnover è necessario, tanti volti nuovi tra Fiorentina e Pisa in casa Milan

Terminati gli impegni delle nazionali, almeno per quello che riguarda ottobre, è tempo di tornare a pensare al campionato con il Milan che è atteso dal posticipo domenicale contro la Fiorentina.

Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con le condizioni non ottimali di diversi calciatori che sono tornati malconci dalle partite disputate con le proprie nazionali.

L’infortunio di Pulisic rischia di complicare le cose in casa Milan per diverse settimane, ma Massimiliano Allegri deve fare i conti anche con i problemi riscontrati da Estupinan, Rabiot e Saelemaekers durante i giorni passati lontani da Milanello. Il tecnico livornese, che ha sempre quasi confermato la formazione durante le prime uscite in campionato, sembra essere ora costretto a cambiare qualcosa in vista dei prossimi impegni. Tra Fiorentina e Pisa ci saranno delle modifiche all’undici di partenza per permettere a chi ha giocato di più di rifiatare.

Cambi di formazione in casa Milan, Allegri pronto a sorprendere

Le prossime sfide del Milan vedranno diversi cambi di formazione in casa rossonera con Massimiliano Allegri che vuole dosare le forze in vista di un tour de force che vedrà i rossoneri affrontare diverse big nel giro di un mese. Contro la Fiorentina inizierà ad esserci qualche rotazione ma la maggior parte dei cambi arriverà in vista del Pisa.

Domenica sera il Milan è atteso dalla sfida contro la squadra allenata dal grande ex Stefano Pioli. Se il pacchetto difensivo, compreso Maignan, va verso la conferma, qualche modifica potrebbe esserci a centrocampo. Saelemaekers potrebbe partire dalla panchina con Athekame pronto a prendersi il posto da titolare, fuori Rabiot almeno per dieci giorni, mentre le condizioni di Estupinan saranno valutate fino all’ultimo per capire se sarà in grado di scendere in campo dal primo minuto.

In attacco non è esclusa la coppia d’attacco completamente nuova con Leao e Nkunku che potrebbero rilevare Pulisic e Gimenez. In caso contrario potrebbe essere confermato il messicano con uno tra il francese e il portoghese al suo fianco. In vista della sfida contro gli uomini di Gilardino, in programma venerdì 24 ottobre, in casa Milan potrebbero arrivare diversi cambi.

In difesa ci sarà spazio per Koni De Winter, impiegato finora solo in Coppa Italia dal primo minuto. A centrocampo spazio per Ricci e Loftus-Cheek, mentre chi non giocherà tra Estupinan e Bartesaghi contro la Fiorentina dovrebbe trovare spazio contro il Pisa. In attacco ci sarà sicuramente un cambio con Allegri pronto a far riposare uno dei due titolari della partita con i viola.