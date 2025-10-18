Nuova avventura per Fabio Borini: l’incontro con Beckham, ma non è a Miami

Cosa c’entra Borini con Beckham? Una notizia delle scorse ore svela il “legame” tra i due ex rossoneri.

Fabio Borini è stato uno degli acquisti del Milan nel “faraonico” calciomercato estivo 2017, quello condotto da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli dopo l’acquisto del club da parte del misterioso imprenditore cinese Yonghong Li. Era stato vicino al trasferimento alla Lazio, ma poi scelse il progetto rossonero. Operazione in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 6 milioni di euro, cifra incassata dal Sunderland.

In due e stagioni e mezza a Milano ha collezionato 8 gol e 6 assist in 75 presenze, facendosi apprezzare per il suo impegno e per la sua duttilità tattica. Ha giocato in diversi ruoli: terzino, mezzala, esterno di centrocampo, esterno d’attacco e attaccante. Nel gennaio 2020 è stato ceduto a titolo definitivo all’Hellas Verona, dove è rimasto solo fino a fine stagione. Dopo alcuni mesi da svincolato, nel gennaio 2021 si è trasferito in Turchia nel Fatih Karagumruk, ci trascorre tre stagioni totalizzando 36 gol e 15 assist in 75 presenze. Nell’estate 2023 il ritorno in Italia nella Sampdoria, retrocessa in Serie B: un biennio con 10 gol e 3 assist in 38 match.

Ex Milan, Borini ha una nuova squadra: è legata a Beckham

Borini ha messo assieme solo 15 presenze nella scorsa stagione, la Sampdoria voleva cederlo e lui ha voluto rimanere a Genova nonostante non rientrasse nel progetto. Poi il contratto è scaduto e si è ritrovato senza squadra, almeno fino a poco fa.

Nella giornata di venerdì 17 ottobre è stata ufficializzata la firma del 34enne emiliano al Salford City, che lo ha annunciato specificando che le parti hanno siglato un contratto a breve termine (fino a gennaio). Si stava allenando con la squadra che milita nella League Two inglese già da un po’ di tempo, ma è stato tesserato dopo l’infortunio di Jay Bird. Indosserà la maglia numero 16.

Borini conosce bene l’Inghilterra avendo giocato nel Chelsea, nel Liverpool e nel Sunderland. Inoltre, sua moglie Erin O’Neill è inglese. Ha un legame speciale con quel Paese. Il Salford City gli ha dato un’occasione e lui vuole sfruttarla, anche se il palcoscenico è molto diverso da quelli più prestigiosi su cui è stato in passato.

Una particolarità del suo nuovo club è ha una proprietà che tra i propri azionisti ha anche Gary Neville e David Beckham, leggende del Manchester United. In passato anche Paul Scholes, Ryan Giggs, Nicky Butt e Phil Neville, altri ex Red Devils, sono stati azionisti del Salford City, così come Peter Lim, ricco imprenditore di Singapore già proprietario del Valencia dal 2014. Beckham condivideva con Borini un passato al Milan, avendoci giocato nel 2009 e nel 2010, adesso condividono anche il Salford City.