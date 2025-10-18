Calciomercato Milan, occasione dal Psg: è il difensore perfetto per Allegri

Tare è ancora alla ricerca di un difensore centrale da regalare ad Allegri a gennaio: c’è un nome nuovo oltre ai soliti Gomez e Gila

Il Milan ha iniziato a programmare con decisione il mercato di gennaio. E lo ha fatto anche durante questa sosta che è arrivata finalmente al termine. L’obiettivo principale, come sempre, è rinforzare la difesa, unico reparto che si può definire incompleto: non per una questione numerica ma per qualità e caratteristiche. Allegri ha riportato a buoni livelli Tomori e Pavlovic, e intanto De Winter cresce (così come Odogu, che continua il suo percorso di crescita), ma la società vuole regalargli un nuovo centrale di livello internazionale. Il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto della situazione e, secondo lui, c’è nuovo obiettivo che si è aggiunto ai soliti.

Joe Gomez pista sempre calda

Il nome più concreto è e resta quello di Joe Gomez del Liverpool, pista già calda durante l’estate. Il difensore inglese, classe 1997, era vicino al trasferimento a Milano nelle ultime ore dell’estate, ma l’operazione è saltato per motivi di tempistiche. Ora, a distanza di pochi mesi, il dossier è stato riaperto. Gomez conosce bene il calcio europeo, ha esperienza internazionale e può giocare anche da terzino destro, qualità che piace molto ad Allegri. La sua duttilità tattica e la possibilità di arrivare in prestito con diritto di riscatto lo rendono una soluzione appetibile. Resta da capire se il Liverpool sarà disposto a lasciarlo partire a stagione in corso, ma i rapporti tra i due club sono buoni e potrebbero agevolare la trattativa.

La novità dal Psg

Un’altra pista seguita con attenzione è quella che porta a Lucas Beraldo del Paris Saint-Germain, difensore brasiliano classe 2003. Il difensore è in uscita e sta cercando spazio per non perdere il treno del Mondiale.

Il PSG valuta un prestito fino a fine stagione, formula che permetterebbe al Milan di inserirsi nella corsa superando la concorrenza del Galatasaray, molto attivo sul fronte. Beraldo ha caratteristiche tecniche interessanti: mancino, rapido nella copertura, bravo nell’impostazione dal basso. Un profilo giovane che si inserirebbe perfettamente nella filosofia rossonera di costruire valore attraverso prospetti in crescita.

Mario Gila da non scartare

Infine, resta sullo sfondo Mario Gila della Lazio, altro nome finito sul taccuino di Tare, che lo aveva portato alla Lazio. Lo spagnolo, contratto in scadenza nel 2027, potrebbe riflettere su un salto di qualità per la sua carriera: dopo buoni anni in biancoceleste, al Milan potrebbe trovare le condizioni giuste per alzare l’asticella. I rossoneri lo considerano una possibile alternativa nel caso in cui non si concretizzassero le altre due piste. Gila garantisce solidità e conoscenza del campionato italiano, due fattori non secondari per un’eventuale operazione invernale. Il problema è che Lotito chiede oltre 30 milioni.