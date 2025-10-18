C’è un nuovo talento al Milan: è del 2009 e viene dal Lussemburgo (VIDEO)

In casa rossonera sta crescendo un nuovo talento molto interessante: è appena arrivato dal Lussemburgo e ha soltanto 16 anni

Ad inizio di settembre, il Milan aveva annunciato l’acquisto di un giovanissimo talento del 2009 dall’Ettelbruck Etzella, società lussemburghese. A soli 16 anni, l’idea della società è quella di farlo giocare anche con il Milan Futuro in Serie D, come scritto all’interno del comunicato ufficiale del suo arrivo. Fino ad ora, però, non è mai stato convocato da Massimo Oddo: ha raccolto finora cinque presenze fra Under 17, Under 18 e Primavera. E sono bastate queste partite per colpire l’attenzione di molti.

Chi è Ablaye Samb Thioune

Si chiama Ablaye Samb Thioune e ha soltanto 16 anni. Nasce come centrocampista offensiva e fino ad ora lo abbiamo visto spesso sul centro sinistra, dove può rientrare sul suo delicatissimo destro. Sembra avere grandi qualità tecniche ma anche cognitive: nonostante la giovane età, è molto maturo nella gestione della palla, degli spazi e dei tempi. E questo lo possiamo vedere in maniera molto chiara grazie alla compilation pubblicata da Filip su X che riguarda la prestazione di Thioune con il Milan U17 contro l’Atalanta.

Ablaye Samb Thioune (2009), aka Il Lussemburghese, aka l’Uomo dalle Mille Cittadinanze, vs Atalanta U17 Lascio a voi i commenti. pic.twitter.com/G3O6Vb5SSe — Filip (@Fillix9) October 17, 2025

Thioune sembra avere un potenziale davvero molto alto. Come detto viene dal Lussemburgo ma ha anche il passaporto senegalese. Ha compiuto da pochissimo 16 anni ed è quindi davvero giovanissimo. L’idea del Milan, come anticipato, è di farlo prendere parte anche al progetto Milan Futuro, ma al momento Oddo non lo ha convocato. Probabilmente, l’allenatore gli vuole dare prima un po’ di tempo per ambientarsi per poi lanciarlo in Serie D. Nel corso della stagione, soprattutto se dovesse continuare a mostrare queste qualità, avrà sicuramente le sue chance di mettersi in mostra, ma parliamo di un ragazzo davvero molto giovane che va gestito con grande cautela. Le qualità però sono evidenti.