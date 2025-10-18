Milan gelato su Tonali, duro colpo da digerire per i tifosi

Non giungono buone notizie per i tifosi del Milan riguardo il loro sogno di vedere nuovamente Sandro Tonali con la maglia rossonera.

Dopo le dichiarazioni del centrocampista che aveva aperto ad un ritorno in Italia, si era accesa la speranza tra i tifosi rossoneri di rivedere nuovamente il classe 2000 in mezzo al campo con la maglia del Milan.

In queste ultime ore, però, giungono delle novità in merito al futuro del calciatore della nazionale italiana che non danno adito ai sogni dei tifosi del Milan. Il futuro del centrocampista potrebbe essere altrove con il Newcastle, proprietario del cartellino della mezzala che sembra avere le idee chiare su quelle che saranno le mosse da mettere in atto riguardo all’ex Brescia.

Futuro Tonali, non arrivano buone notizie per il Milan

Real Madrid e Barcellona avrebbero messo nel mirino Sandro Tonali in vista della prossima stagione. Il centrocampista classe 2000 sarebbe un obiettivo delle due grandi squadre spagnole in vista del calciomercato del 2026, pronte ad un importante sacrificio economico per arrivare all’ex Milan.

Una delle varianti decisive per il futuro di Tonali è quello relativo alla stagione del Newcastle. Se i bianconeri dovessero fallire l’accesso alla prossima Champions League, il destino del calciatore italiano sarà lontano dalla formazione bianconera, andando a cercare fortune altrove. L’interesse delle grandi squadre europee nei suoi confronti porterà il club a sacrificarlo nel caso in cui non possa garantirgli la possibilità di giocare nella massima competizione continentale.

Al momento l’inizio di stagione del Newcastle è altalenante con i Magpies che hanno collezionato 9 punti in 7 giornate di campionato e una vittoria e una sconfitta in Champions League. Nel caso in cui non dovesse arrivare la conferma nella massima competizione continentale, l’addio di un calciatore come Tonali, cercato da tutte le migliori squadre d’Europa, appare più che probabile. Quello che appare certo è che il club inglese non farà sconti per il suo cartellino, valutandolo circa 80 milioni di euro, una somma completamente fuori portata per il Milan.

Real Madrid e Barcellona osservano con attenzione l’evolversi della situazione, pronti ad inserirsi nel caso in cui ci fosse la possibilità di provare a prendere l’ex giocatore del Milan. Il club rossonero, dal canto suo, non può che aspettare che si venga a creare una situazione favorevole per provare a riportare Tonali a Milanello. Una possibilità che potrebbe verificarsi con il passare degli anni quando il valore del cartellino del centrocampista si abbasserà in maniera sensibile.