Nkunku, dubbio sciolto: c’è la decisione finale per Milan-Fiorentina

Ci sono aggiornamenti riguardanti le condizioni del nazionale francese e la sua convocazione per il match di San Siro.

La pausa nazionali è stata un vero disastro per il Milan, che si è ritrovato con più calciatori alle prese con infortuni. Qualcuno rischia circa un mese di stop, ad esempio Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Tra una decina di giorni le loro condizioni fisiche saranno ricontrollate e si capiranno meglio i tempi di recupero, però la sensazione è che non li rivedremo a brevissimo.

Rabiot, Pulisic e Pervis Estupiñan non saranno gli unici assenti in Milan-Fiorentina di domenica sera. Non sarà della partita neppure Christopher Nkunku, che ha preso un pestone mentre si trovava con la nazionale francese e in questi giorni non si è allenato con la squadra. Allegri sperava di recuperarlo almeno per la panchina, ma non è stato possibile.

Serie A, Milan-Fiorentina: la probabile formazione di Allegri

Tra gli assenti non abbiamo citato Ardon Jashari, ma del nazionale svizzero ormai sanno tutti da tempo che potrà tornare solo a novembre. Ad ogni modo, Allegri si ritrova con una squadra praticamente contata in vista del match contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Le scelte di formazione sono quasi obbligate.

Per quanto riguarda la difesa, è confermato il trio Tomori-Gabbia-Pavlovic davanti a Mike Maignan. A centrocampo Samuele Ricci dovrebbe sostituire Rabiot, affiancando Luka Modric e Youssouf Fofana. Sulla fasce agiranno Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi. Anche il belga aveva avuto un infortunio muscolare con la nazionale, però è riuscito a recuperare in tempo e dovrebbe essere regolarmente titolare a San Siro. L’alternativa sarebbe schierare il nuovo arrivato Zachary Athekame, 20enne svizzero ex Young Boys.

In attacco dovremmo vedere l’insolita coppia composta da Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao, con Santiago Gimenez che sembra destinato a partire dalla panchina. L’ex Feyenoord è reduce dalla lunga trasferta con la nazionale del Messico e Allegri sta pensando di tenerselo come carta da utilizzare nel secondo tempo, anche in base a come andrà la partita. A disposizione per il reparto offensivo pure Cheveyo Balentien, olandese classe 2006 arrivato nell’ultima finestra estiva del calciomercato.