Tornano ufficialmente per Milan-Fiorentina: rieccoli dopo una lunghissima assenza

Si rivedranno a San Siro. Tutto il popolo rossonero può davvero esultare. L’atmosfera sarà decisamente diversa

Massimiliano Allegri è stato bravo in conferenza a gettare acqua sul fuoco, non alimentando le polemiche dopo i tanti infortuni. Gli stop di Chris Pulisic e Adrien Rabiot sono davvero pesanti, ma piangere sul latto versato non serve a nulla. Il Diavolo così prova a concentrasi sulla gara contro la Fiorentina.

Servirà vincere per ritrovare i tre punti dopo il pareggio amaro contro la Juventus di Igor Tudor. Se il Milan vuole diventare grande dovrà dimostrare di saper affrontare momenti difficili come questi. Il Diavolo ha perso due pedine fondamentali e altri calciatori sono in dubbio.

Sì perché solo domani sapremo con certezza se Nkunku ci sarà e se Alexis Saelemaekers partirà dal primo minuto o no. La formazione rischia, dunque, di essere stravolta, con nuovi elementi in campo. Il Milan, inevitabilmente, sarà diverso rispetto a quello ammirato nelle ultime uscite con Massimiliano Allegri in panchina. Ma oltre alla squadra, anche San Siro sarà un altro e il motivo è noto a tutti.

Milan-Fiorentina, San Siro cambia pelle: finalmente con la squadra

“Al di là delle chiacchiere che da giorni si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro. Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partire dalla partita Milan-Fiorentina.

“Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani sera nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala. Noi siamo il Milan!”.

Recitava così il comunicato della Curva Sud dello scorso 27 settembre, alla vigilia di Milan-Napoli. Il tifo organizzato in occasione della gara contro i campioni d’Italia è dunque tornato a cantare, facendo sentire la propria voce in un match davvero complicato.

La Curva Sud ha così dato un supporto importante nella vittoria contro gli uomini di Antonio Conte. Domani per Milan-Fiorentina, come era stato annunciato, vedremo finalmente la curva colorata di rossonero e con nuovi striscioni. Dopo tantissimo tempo i giocatori potranno contare in toto sul supporto dei loro tifosi. Un’ottima notizia vista l’emergenza che ha colpito il Diavolo.