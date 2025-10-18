Allegri spinge per cambiare l’orario delle partite serali: “Potrebbe essere la soluzione”

Allegri promuove una proposta per favorire la salute dei giocatori: ne ha parlato poco fa in conferenza stampa, le sue parole

Per Massimiliano Allegri sono state due settimane molto difficili nel corso di questa sosta. A causa di gestioni scellerate da parte di Pochettino con gli States e di Deschamps con la Francia, il Milan non avrà a disposizione due giocatori molto importanti come Rabiot e Pulisic per almeno il prossimo mese. E non solo: non ci sarà nemmeno Pervis Estupinan, alle prese con un problema fisico anche lui. Lo ha annunciato Allegri in conferenza stampa: al suo posto giocherà Bartesaghi, autore di ottime prestazioni con l’U21 nel corso di queste settimane (con anche un assist a Camarda).

Saelemaekers invece c’è: l’infortunio col Belgio era molto meno grave del previsto, si è già allenato in gruppo ed è arruolabile. Resta comunque in ballottaggio con Athekame per una maglia da titolare. In conferenza stampa poco fa si è parlato ovviamente del tema infortuni e Nazionali: Allegri ha detto che “inutile sprecare energie a lamentarsi, è importante trovare soluzioni ai problemi“. Approva l’idea di accorpare le soste in un’unica volta e, al tempo stesso, promuove un’altra possibile iniziativa sugli orari delle partite.

Cambio d’orario delle partite serali: la soluzione di Allegri

Tempo fa, infatti, si era parlato di spostare le partite serali dalle 20:45 alle 20:00. Un’iniziativa che Allegri approva totalmente. Ne ha parlato poco fa in conferenza stampa, dicendo che potrebbe essere un’ottima soluzione per aiutare i giocatori a recuperare più velocemente e con più tempo a disposizione. Di seguito, le sue dichiarazioni in merito.

“Una cosa che ho letto un po’ di tempo fa è di anticipare le partite dalle 20.45 alle 20, permette di andare a letto ai giocatori prima, tre ore di riposo in più potrebbe essere un aiuto in più per i giocatori. Potrebbe essere una soluzione“. Con le partite alle 20:00, significa anticipare di un bel po’ il rientro a casa dei giocatori e quindi favorire il riposo e il recupero. Ecco perché Allegri la definisce un’ottima soluzione. Il riposo è fondamentale per gli atleti e avere più ore a disposizione pe recuperare è di certo un’ottima cosa. Prima di poter approvare una cosa utile per la salute dei giocatori, ovviamente la Lega Serie A dovrà discuterne con le TV per capire se è fattibile anche per loro. Vedremo se questa cosa avrà ulteriori sviluppi nei prossimi mesi: di certo Allegri ne sarebbe felice, e non solo lui.