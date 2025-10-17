@ML – Milan, le ultime su Saelemaekers: la notizia che tutti attendevano

E’ successo nella giornata di oggi: ecco le news legate all’esterno belga che aspettavano i tifosi del Diavolo

Alexis Saelemaekers ha fatto preoccupare tutto il mondo rossonero. Il jolly belga si è fermato per infortunio la settimana scorsa con la sua Nazionale. Un infortunio, che sembrava poter tenere fuori dai campi di gioco l’ex Roma per parecchio tempo.

Nelle scorse ore, però, sono arrivate le prime notizie confortanti, con le quali il Milan escludeva lesioni muscolari. Oggi così – come ha potuto raccogliere MilanLive.it – Alexis Saelemaekers è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Il giocatore è dunque totalmente recuperato per la sfida contro la Fiorentina