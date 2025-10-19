Attento Milan, la Juventus ti ruba il colpo: assalto bianconero per gennaio

Il Milan deve fare i conti con l’assalto della Juventus nei confronti di un giocatore che piace da tempo ai rossoneri e che rischia di tornare in Italia per vestire la maglia bianconera.

Mancano poco più di due mesi all’apertura ufficiale del calciomercato con il Milan che sa già dove andrà a ritoccare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per renderla maggiormente competitiva.

Durante l’estate è stata presa la decisione di tenere una rosa molto corta considerata l’assenza della squadra dalle coppe europee. Gli infortuni occorsi durante la sosta per le nazionali hanno però portato il Milan a fare dei nuovi ragionamenti in vista di gennaio per non rischiare di lasciare Allegri con delle scelte obbligate per quello che riguarda il campo. Uno degli obiettivi del club è quello di rinforzare la difesa ma la Juventus è piombata sul giocatore e potrebbe anticipare Tare per quello che riguarda il colpo.

Occhio alla Juventus, il Milan rischia la beffa sul mercato

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe piombata su Kim, ex difensore del Napoli che sta facendo fatica a trovare spazio nell’undici titolare della squadra bavarese. Il sudcoreano piace molto anche al Milan che già durante l’estate aveva provato a riportare il giocatore in Italia.

Il centrale fu fondamentale nell’annata vincente per il Napoli che si concluse con lo scudetto del 2023, diventando una colonna della squadra allenata da Luciano Spalletti. Acquistato dal Bayern Monaco che pagò la clausola rescissoria, non è riuscito a ripetere le stesse prestazioni in Germania mostrando qualche difficoltà nell’adattarsi al calcio tedesco. Ora per lui potrebbero riaprirsi le porte della Serie A con la Juventus decisa a fare sul serio.

Le condizioni di Bremer tengono in apprensione la Juventus che deve fare i conti con l’assenza del difensore brasiliano per un altro mese almeno. Reduce dal lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la scorsa stagione, l’ex centrale del Torino si è fermato di nuovo e la Juventus è pronta a correre ai ripari.

La Juventus è quindi pronta a fare un tentativo per il giocatore del Bayern Monaco con la speranza di assicurarsi il cartellino del difensore già durante la sessione di mercato invernale in prestito con diritto di riscatto. Il Milan di sicuro non resterà a guardare, cercando di riuscire a riportare il difensore in Italia mettendo a disposizione di Allegri un difensore di qualità ed esperienza internazionale.