Esonero Tudor, la decisione dopo Como-Juventus: ultim’ora

Prima sconfitta in campionato per la Juventus di Tudor, ma i tifosi sono arrabbiatissimi: Tudor rischia l’esonero? Le ultime

La Juventus è stata sconfitta per la prima volta in questo campionato contro il Como nella gara di oggi delle 12:30. A decidere le due reti della squadra di casa: prima Kempf ad inizio gara, poi Nico Paz con una perla nella ripresa in contropiede. Anche se è solo il primo ko, i tifosi bianconeri non sono soddisfatti del lavoro di Tudor finora: non vedono una squadra capace di riprendersi, anche perché le idee di gioco sembrano vacillare. L’allenatore in effetti sembra non avere ancora chiare le idee, visto che anche oggi ha cambiato formazione e sistema di gioco (passando ad un 4-3-3).

Al momento non sembrano esserci i margini per un esonero. La Juventus è impegnata in Champions League fra pochi giorni e sarebbe complicato prendere una decisione del genere. Ma è inevitabile che la società valuterà con grande attenzione le prossime gare: se non dovesse arrivare una svolta, di risultati e di gioco, Comolli potrebbe passare ai fatti. La qualificazione in Champions per la società bianconera è troppo importante e non si può mancare, quindi è necessario intervenire subito per non complicare ulteriormente la situazione.

I possibili sostituti

Ci sono due allenatori italiani liberi che potrebbero convincere la Juventus a spingere per l’esonero di Tudor e cambiare subito: Luciano Spalletti e Roberto Mancini. Entrambi sono delle candidature molto forti per raccogliere l’eredità del croato. Che è un buonissimo allenatore, come ha dimostrato nelle sue esperienze precedenti, ma in questo momento sembra non avere il polso della situazione.

Spalletti è libero dopo l’esonero dalla Nazionale azzurra: ha parlato anche di recente, rivelato che “sta per succedermi qualcosa di bello“. Dichiarazioni che hanno subito fatto scattare l’allarme in ottica Juventus, ma ad oggi non risultano contatti diretti fra le parti. Anche Mancini va preso in considerazione: ha salutato la Nazionale araba diversi mesi fa ed è anche lui alla ricerca di una nuova esperienza. La Juventus potrebbe essere un’ipotesi, ma chi è vicino a lui parla anche di una possibilità al Manchester United in caso di esonero di Ruben Amorim. Infine, altre idee dall’estero: Erik Ten Hag, esonero subito dal Bayer Leverkusen, e il sogno Zinedine Zidane (destinato però a rimanere tale). La Juventus ha anche un altro problema: in questo momento è ancora a libro paga Thiago Motta (impossibile possa essere richiamato)