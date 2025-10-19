Pagelle Milan Fiorentina 2-1, i voti ai giocatori rossoneri: Leao fa saltare San Siro

Serie A, Milan-Fiorentina: cronaca e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 7 del campionato 2025/2026.

Stasera a San Siro il Milan affrontava la Fiorentina guidata dall’ex allenatore rossonero Stefano Pioli, desideroso di fare punti in un momento complicato della sua gestione sulla panchina viola. Massimiliano Allegri in emergenza a causa degli infortuni, ma non è uno che cerca alibi e voleva i 3 punti. La vittoria è arrivata. Dopo il vantaggio viola firmato Robin Gosens, ci ha pensato una doppietta di Rafael Leao a regalare ai rossoneri il successo e il primato nella classifica della Serie A.

Serie A, Milan-Fiorentina: la cronaca del primo tempo

Avvio intraprendente del Milan. Al 5′, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Tomori si ritrova il pallone sul sinistro dentro l’area della Fiorentina e lo calcia alto. 5 minuti dopo è bravo Tomori nel respingere al volo un cross di Gosens che poteva essere insidioso. Al 21′ capita a Pavlovic un’occasione simile a quella avuta da Tomori, anche nel suo caso sul piede “sbagliato” (il destro), palla alta nuovamente. Non una bellissima partita a San Siro, nessun tiro in porta.

Al 34′ cross forte di Athekame, Leao di testa non ci arriva. Al 40′ Leao spreca una ripartenza sbagliando il passaggio decisivo per Fofana, bravo anche Marì a deviare e a favorire l’intervento di De Gea. Al 45′ Saelemaekers è bravissimo a liberarsi al tiro col destro, però calcia altissimo. Dopo un minuto di recupero, l’arbitro Marinelli ha fischiato la fine del primo tempo: Milan-Fiorentina 0-0. 0 tiri in porta, 4 tentati dai rossoneri e 0 dai viola. Il pubblico di San Siro non si è certamente divertito. Nella squadra di Pioli pesa l’assenza di un attaccante vero, probabilmente nel secondo tempo vedremo in campo Santi Gimenez.

Il racconto del secondo tempo della partita

Ammonito Athekame al 50′. Al 53′ la Fiorentina fa il suo primo tiro della partita: Nicolussi Caviglia non inquadra la porta. Poco dopo l’ex Juventus viene ammonito per un fallo netto. Al 55′ GOL DELLA FIORENTINA CON GOSENS. Cross di Mandragora, Ranieri di testa ha la meglio su Saelemaekers, Maignan smanaccia addosso a Gabbia, poi la palla arriva a Gosens per il più facile dei gol. Al 57′ Gimenez sostituisce Athekame, Saelemaekers torna a giocare a destra. Ammonito Fofana al 60′ dopo una sbracciata su Ranieri e annesso gesto di stizza per il fallo fischiato.

Al 63′ GOL DEL MILAN CON LEAO! Tiro di destro dalla distanza, De Gea battuto! Milan-Fiorentina 1-1. La Fiorentina è proprio la prima squadra a cui Rafa segnò la sua prima rete in Italia con la maglia rossonera. Al 69′ dentro Parisi e Gudmundsson per Gosens e Fazzini. Un minuto dopo punizione di Modric, colpo di testa di Gimenez, palla fuori. Poco dopo cross di Bartesaghi, colpo di testa di Fofana, palla bloccata centralmente da De Gea. Al 75′ Dodo prova il tiro di destro da fuori area, palla alta.

Al 76′ miracolo di De Gea sul bellissimo tiro di Gimenez dopo un ottimo cross di Gimenez. Un minuto dopo Pioli inserisce Piccoli per Kean, non al 100% della condizione dopo il leggero infortunio avuto con la nazionale italiana. All’82’ il Milan chiede un calcio di rigore per trattenuta di Parisi su Gimenez, l’arbitro Marinelli viene chiamato dal VAR per la on field review. RIGORE ASSEGNATO AL MILAN DOPO IL CONTROLLO. Parisi ammonito.

LEAO BATTE DE GEA DAGLI 11 METRI: MILAN-FIORENTINA 2-1 ALL’86’. Il portoghese spiazza il portiere spagnolo calciando alla sua destra. Pioli risponde inserendo Sohm e Dzeko per Nicolussi Caviglia e Mandragora. All’88’ ammonito Ranieri. Al 90′ Allegri toglie Saelemaekers e inserisce De Winter, mossa difensiva per proteggere la vittoria. 6 minuti di recupero concessi dall’arbitro Marinelli. Nel secondo minuto di extra-time esce Leao ed entra Balentien. Poco prima il portoghese era rimasto a terra toccandosi il polpaccio destro, FORSE solo crampi. Dopo oltre 6 minuti di recupero, Marinelli fischia la fine: Milan-Fiorentina 2-1! La squadra di Allegri è la nuova capolista della Serie A.

