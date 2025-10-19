Home » Milan News » Milan Fiorentina pronostici, chi è il favorito e le quote

I pronostici di Milan-Fiorentina, in programma questa sera a San Siro alle ore 20:45. Chi è il favorito e cosa dicono le quote

Il Milan si prepara a tornare in campo dopo una sosta piena di problemi fisici. Massimiliano Allegri deve fare i conti con gli infortuni di Rabiot e Pulisic, due pedine fondamentali nello scacchiere rossonero, mentre Saelemaekers ed Estupinan non sono al meglio. Anche la Fiorentina di Stefano Pioli, grande ex della sfida, non sta meglio: Moise Kean ha rimediato una distorsione alla caviglia ma proverà comunque a esserci per il match di San Siro, in programma domenica 19 ottobre alle 20.45.

Pronostici di Milan-Fiorentina e quote

Il Milan arriva all’appuntamento in un momento positivo. Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite hanno consolidato il secondo posto in classifica, a due punti da Napoli e Roma (che hanno una partita in più). i rossoneri hanno quindi la possibilità di andare da soli primi in classifica in caso di vittoria, una motivazione in più da non sottovalutare.

La Fiorentina invece vive una fase complicata: nessuna vittoria in campionato e penultimo posto in classifica dopo un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative. I viola non hanno mai vinto al Franchi e hanno raccolto solo tre pareggi in trasferta. A San Siro il Milan ha sempre segnato, motivo per cui il mercato “segna gol squadra casa” si attesta intorno a quota 1.13.

Sulle lavagne dei principali operatori, il Milan è nettamente favorito: il segno 1 varia tra 1.53 e 1.56, mentre il pareggio si trova tra 4.20 e 4.25. La vittoria esterna della Fiorentina, che non espugna San Siro dal 2019, tocca quota 6.50. Interessante anche la combo che unisce la doppia chance 1X con l’ammonizione (o espulsione) di Modric: Betflag la offre a 6.16, Eurobet a 6.31 e Bet365 a 7.28, con Goldbet che la porta a 15 per i nuovi iscritti.

I marcatori

Sul fronte dei marcatori, le attenzioni sono tutte su Rafael Leao, già quattro gol contro i viola, bancato tra 2.60 e 3.25 per una rete nei 90 minuti. Dall’altra parte, Roberto Piccoli cerca il primo centro contro il Milan, con quota intorno a 4.75. Gli operatori prevedono una gara chiusa, con il No Gol favorito a 1.85 rispetto all’opzione Gol, vicina al raddoppio.

