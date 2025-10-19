Milan, in panchina nonostante l’emergenza: Allegri non cambia

Le ultimissime in vista della sfida contro la Fiorentina. Il tecnico livornese ha deciso di non cambiare la propria idea per la gara contro i Viola

Nelle scorse ore un’altra tegola ha colpito il Milan. Ruben Loftus-Cheek si è fermato per infortunio. Un semplice affaticamento muscolare che impone a Massimiliano Allegri ad essere prudente. Una decisione sull’impiego dell’inglese non è stata presa, ma difficilmente si correranno rischi.

L’ex Chelsea così dovrebbe accomodarsi in panchina, lasciando vacante il posto in attacco. Sì, perché l’idea del tecnico livornese era quella di affiancare Ruben Loftus-Cheek a Rafa Leao, per un reparto offensivo diverso dal solito. L’ex Juve, però, è costretto ancora una volta a cambiare le proprie idee.

Da giorni, Massimiliano Allegri e il suo staff hanno lavorato su una squadra senza Chris Pulisic e Adrien Rabiot. Assenze che ovviamente in questo mese saranno una costante. I dubbi relativi ad Alexis Saelemaekers, Estupinan e Nkunku hanno chiaramente complicato i piani del mister ex Juventus.

Alla fine, come è noto, l’unico ad esserci stasera, dei tre giocatori citati tra quelli in dubbio, sarà il belga, che ha smaltito i problemi muscolari. L’idea iniziale sembrava essere quella di gestirlo, facendolo partire dalla panchina. Senza Ruben Loftus-Cheek, però, è lui l’indiziato numero uno ad affiancare Rafa Leao.

Milan, la scelta su Gimenez: Allegri ha le idee chiare

E’ Santi Gimenez? Per lui non è certo una bocciatura. Il messicano ha giocato titolare quando tutti gli attaccanti erano a disposizione, ma stavolta appare destinato a sedersi in panchina.

Facile capirne il motivo. La sconfitta contro la Cremonese ha lasciato il segno: tutti abbiamo in mente l’immagini di Allegri che guarda la panchina e non sapeva chi far entrare. Stavolta non accadrà, l’ex Feyenoord appare essere l’arma che il livornese vuole giocarsi a partita in corso.

Non c’è conferenza, d’altronde, in cui non sottolinea l’importanza delle riserve. Le partite le decidono i giocatori subentranti: Gimenez, dunque, avrebbe una grande responsabilità se dovesse partire dalla panchina. La speranza del Milan e del suo tecnico è che anche Ruben Loftus-Cheek possa essere considerato pronto a giocare anche per qualche minuto, qualora ce ne fosse davvero bisogno