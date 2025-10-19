Infortunio Loftus-Cheek, chi gioca in attacco in Milan-Fiorentina: Gimenez ancora out

Loftus-Cheek è l’ennesimo infortunio di questa sosta: Allegri è pronto a sorprendere tutti per le scelte in attacco, ecco il piano B

Non c’è pace per il Milan. Dopo una sosta per le nazionali già segnata da una lunga serie di infortuni, arriva un’altra tegola per Max Allegri: Ruben Loftus-Cheek ha accusato un affaticamento muscolare durante l’allenamento della vigilia e rischia di saltare la sfida di San Siro contro la Fiorentina. Il centrocampista inglese, che il tecnico aveva in mente di schierare in posizione avanzata accanto a Leao, sarà valutato nelle prossime ore, ma le sensazioni non sono positive. Un nuovo problema in una settimana complicata, segnata dalle assenze di Rabiot, Pulisic, Estupinan e dai fastidi di Saelemaekers e Nkunku.

L’attacco del Milan contro la Fiorentina

Nel quartier generale di Milanello, Allegri e il suo staff stanno studiando le soluzioni in vista del match di domenica sera. Il piano B prevede Alexis Saelemaekers alle spalle di Leao, ruolo già ricoperto nella gara di Lecce alla seconda giornata. L’idea piace per l’equilibrio che il belga garantisce in fase di copertura e per la sua capacità di muoversi tra le linee. In questo caso, Athekame agirebbe largo a destra alla sua prima da titolare in Serie A. C’è anche una terza opzione, più offensiva: Santiago Gimenez titolare accanto a Leao, con Saelemaekers dirottato nuovamente sull’esterno. Una scelta più coraggiosa, ma che permetterebbe di aumentare il peso offensivo e la presenza in area di rigore.

Nessun rischio

Allegri deciderà solo dopo il test fisico previsto nella mattinata di domenica, ma l’idea è di non rischiare Loftus-Cheek se non sarà pienamente recuperato.

L’allenatore toscano preferisce avere soluzioni pronte in corsa, anche perché Gimenez è appena rientrato dal Messico e non può ancora garantire i novanta minuti. In caso di necessità, l’attaccante del Milan potrebbe entrare a gara in corso per spaccare la partita nella fase finale. Una soluzione dalla panchina che, come Allegri ripete sempre in ogni intervista, è fondamentale per vincere le gare.

La situazione non è ideale, ma l’obiettivo resta chiaro: battere la Fiorentina e conquistare il primo posto in solitaria. Allegri chiede lucidità e compattezza, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza in una gara così delicata. Con o senza Loftus-Cheek, il Milan dovrà dimostrare ancora una volta di saper reagire anche nei momenti più difficili.