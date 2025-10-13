Svizzera e Milan: il momento importante di Zachary Athekame

Per il terzino svizzero un momento importante della stagione: deve farsi trovare pronto e dare il massimo.

Zachary Athekame è arrivato al Milan accompagnato da tanti dubbi, essendo un giocatore giovane e poco conosciuto in Italia. Era stato accostato a Udinese e Bologna, i tifosi rossoneri si aspettavano un nome di maggior peso per la fascia destra; qualcuno di più pronto per sostituire Alexis Saelemaekers nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri.

Il club ha investito circa 10 milioni di euro per comprare il suo cartellino dallo Young Boys, con il quale la trattativa non è stata rapidissima. Solo il tempo dirà se la scelta sarà stata giusta, come per il 19enne difensore centrale David Odogu, arrivato per una cifra simile dal Wolfsburg. Anche per quel ruolo l’aspettativa era di prendere un giocatore di esperienza, però poi i piani sono cambiati.

Zachary Athekame, la nazionale svizzera e Milan-Fiorentina

Athekame finora ha collezionato 3 presenze, 2 in Serie A (9 minuti con l’Udinese e 21 con il Napoli) e 1 in Coppa Italia (29 minuti contro il Lecce). È sempre subentrato, ma a breve avrà la sua grande occasione di giocare dall’inizio.

Infatti, l’infortunio muscolare capitato ad Alexis Saelemaekers lo candida come esterno destro titolare almeno nella prossima partita Milan-Fiorentina. Forse anche nella successiva contro il Pisa. Dipenderà dai tempi di recupero del collega belga, che potrebbe rimanere fuori per 2 settimane. Athekame dovrà cercare di farsi trovare pronto per indossare la maglia rossonera senza far rimpiangere troppo Saelemaekers.

Sicuramente gli sarà di aiuto una bella notizia che ha da poco ricevuto, ovvero quella della prima convocazione nella nazionale maggiore della Svizzera. Dopo essere stato aggregato all’Under 21 e aver preso parte alla partita pareggiata 0-0 contro l’Islanda, l’ex Young Boys è stato convocato dal commissario tecnico Murat Yakin per la partita di questa sera contro la Slovenia. Ha lasciato il ritiro di Lucerna dell’U21 per recarsi a Lubiana e far parte per la prima volta del gruppo dei “grandi” della Svizzera.

Anche se difficilmente esordirà, per Athekame è comunque importante entrare nel giro della nazionale maggiore del suo Paese. Anche se per poco, allenarsi con giocatori più esperti di più lo aiuterà nel suo processo di crescita e gli darà ulteriori stimoli per fare bene al Milan. Per far parte stabilmente della Svizzera allenata da Yakin sa che deve fare prestazioni convincenti in maglia rossonera ogni volta che ne ha l’occasione.