Milan, Tare spiazza tutti in diretta: “Abbiamo voluto così”

Il Milan affronta la Fiorentina con alcune defezioni importanti, ma vuole vincere a San Siro e portarsi in vetta alla classifica della Serie A. Massimiliano Allegri avrebbe fatto a meno di certi infortuni, però ha cercato di preparare al meglio i giocatori disponibili della sua squadra. Si aspetta i 3 punti. E se li aspetta anche Igli Tare, direttore sportivo rossonero, che nel pre-partita si è concesso ai microfoni di DAZN per rispondere su alcuni argomenti di attualità.

Milan-Fiorentina: l’intervista di Igli Tare a DAZN

TANTI INFORTUNI E OCCASIONE PER ANDARE IN TESTA ALLA CLASSIFICA – “Abbiamo una grande opportunità, non ci sono scuse né lamentele. La squadra sta bene, viene da una serie risultati positivi e anche stasera dobbiamo farcela. Giochiamo contro una squadra forte che ha raccolto meno di quello che ha come qualità. Stasera è una grande opportunità, vincendo andremmo in vetta alla classifica“.

ATHEKAME TITOLARE – “Athekame è un giocatore giovane con grande potenzialità, ovviamente giocare in uno stadio come San Siro mette pressione. In allenamento fa vedere grandi doti, stasera ha meritato la maglia da titolare“.

RICCI E LA CONVIVENZA CON MODRIC – “Con Modric è sempre facile giocare, giocando con un campione puoi solo imparare e crescere“.

ROSA CORTA AL MILAN? – “La rosa è stata voluta così, con 19 giocatori di movimenti, 3-4 portieri e 2-3 giocatori del Milan Futuro che sono fissi con noi. Le assenze non sono positive, ma non le prendiamo come alibi. Abbiamo parlato dopo la sosta, sappiamo che vincendo possiamo guardare avanti con fiducia“.