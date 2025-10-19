@ML – Milan-Fiorentina, la verità su Loftus-Cheek

Le ultimissime notizie relative al centrocampista inglese in vista della gara di stasera contro la squadra di Stefano Pioli

Come è ormai noto da qualche ora, Ruben Loftus-Cheek ha accusato un affaticamento muscolare nell’allenamento alla vigilia di Milan-Fiorentina.

Il centrocampista inglese, dunque, rischia seriamente di non far parte della sfida di stasera contro gli uomini di Stefano Pioli. Il nome dell’ex Chelsea non compare più nelle probabili formazioni di tutti i siti e giornali sportivi. Normale visto il problema accusato, ma la domanda che tutti si pongono è se Loftus-Cheek andrà almeno in panchina.

In questi ultimi minuti si stanno tante le notizie e tra queste c’è anche quella che parla del forfait definitivo dell’inglese, che dunque andrebbe in tribuna.

Al momento, però, per quanto la redazione di MilanLive.it, ha potuto appurare, una scelta definitiva alle 12.55 (momento in cui scriviamo) non è stata presa. Ruben Loftus-Cheek risulta regolamento convocato e solo in prossimità del calcio d’inizio verrà presa una decisione.