Nuovo infortunio per Allegri: cambia la formazione di Milan-Fiorentina

Per Allegri un nuovo problema, si è infortunato un altro calciatore: da rivedere la formazione per Milan-Fiorentina.

Come ripetiamo da giorni, la sosta nazionali è stata una catastrofe per il Milan, che si è ritrovato con più calciatori infortunati. Una situazione che teme ogni allenatore, purtroppo una realtà con la quale Massimiliano Allegri deve fare i conti in questo momento.

Stasera nella partita di campionato contro la Fiorentina ci saranno diversi assenti post-nazionali: Pervis Estupiñan, Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Questi nomi da aggiungere ad Ardon Jashari, che ha accusato una frattura composta del perone destro a fine agosto e la cui assenza non è una sorpresa. Purtroppo, alla lista si è aggiunto un ulteriore infortunato: Ruben Loftus-Cheek.

Verso Milan-Fiorentina, Loftus-Cheek infortunato: le ultime news

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Chelsea ha accusato un affaticamento muscolare nell’allenamento alla vigilia di Milan-Fiorentina. La situazione va valutata nelle prossime ore, ma ci sono concrete possibilità di non vederlo in campo, dove avrebbe dovuto andare come titolare. Era previsto un impiego in posizione avanzata, vicino a Rafael Leao nel 3-5-2 di Allegri.

Nel caso in cui Loftus-Cheek non dovesse giocare, dovremo vedere cosa farà Allegri in termini di formazione. Potrebbe avanzare Alexis Saelemaekers in attacco, con Zachary Athekame inserito titolare sulla fascia destra. Altrimenti, potrebbe semplicemente mettere Santiago Gimenez davanti.

Dobbiamo attendere aggiornamenti nelle prossime per comprendere se l’ex Chelsea potrà stringere i denti oppure no, però è un’altra tegola per il Milan. Stamattina ci sarà un test decisivo. Certamente è un peccato che Allegri e la squadra si ritrovino a vivere questa situazione così complicata. Pioli, che alla Fiorentina è stato messo in discussione, spera di approfittarne per vincere a San Siro.