Fra Origi e il Milan c’è un patto: succederà a breve, è fatta

Il futuro dell’ex Liverpool sembra ormai segnato, Moretto aggiunge un dettaglio importante su quello che accadrà.

Nella scorsa sessione estiva del calciomercato il Milan sperava di liberarsi anche di Divock Origi, ma non ci è riuscito. Arrivato a parametro zero nel 2022, l’attaccante belga era ed è completamente fuori dai piani di Massimiliano Allegri. Si sperava che gli fosse venuta un po’ di voglia di tornare a giocare, quindi una maggiore predisposizione ad andarsene. Niente da fare.

Il club rossonero ha provato a trovare anche un accordo per la risoluzione anticipata del contratto in scadenza a giugno 2026. C’è stato un incontro presso la sede Casa Milan, però non si è arrivati a concordare una cifra per la buonuscita. Troppo elevate le pretese del giocatore, che percepisce uno stipendio da 3,5-4 milioni di euro netti annui e che nella passata stagione lo ha percepito senza mai giocare una partita. Ha deciso di fare lo stesso anche in quella attuale, pare.

Calciomercato Milan, addio Origi: le ultime notizie

Non che ci fosse la fila di squadre per Origi, però un calciatore che ha ancora voglia di portare avanti la propria carriera avrebbe dovuto fare una scelta diversa. La situazione è davvero imbarazzante e gli fa poco onore.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano, non c’è una trattativa avanzata per la risoluzione del contratto: “Ma vi confermo quello che avevo detto in un altro video – aggiunge – stavolta con più sicurezza e garanzie, ovvero che è altamente probabile che la storia tra Origi e il Milan si concluda a gennaio. C’è un patto verbale tra le parti, si separeranno a gennaio“.

Per gennaio l’ex Liverpool si sarà portato in cassa metà del ricco stipendio attuale e forse sarà più aperto all’addio. Ci sarebbe un accordo verbale, vedremo se effettivamente maturerà l’addio tra le parti. Sarebbe una bella liberazione. Speriamo che Origi non crei altri ostacoli alla sua partenza anticipata, anche se ormai non ci stupiremmo più di niente.