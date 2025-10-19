Pradé e Pioli furiosi dopo Milan-Fiorentina: “Rigore scandaloso, Gimenez ha simulato”

Il dirigente viola si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare quanto successo nella partita di Serie A a San Siro.

La Fiorentina lascia Milano con una sconfitta, restando a 3 punti dopo 7 giornate di campionato. Dopo l’illusorio gol di Robin Gosens, la squadra di Stefano Pioli ha subito la doppietta di Rafael Leao ed è uscita dal campo senza punti.

Il gol della vittoria rossonera è arrivata su calcio di rigore, guadagnato da Santiago Gimenez dopo una trattenuta di Fabiano Parisi. L’arbitro Marinelli ha concesso il penalty dopo essere stato richiamato dalla sala VAR per una on field review. L’episodio è stato molto discusso e ha scontentato la squadra viola.

Milan-Fiorentina: le parole di Pradé e Pioli a DAZN

Daniele Pradé ha parlato a DAZN dopo Milan-Fiorentina: “Se il VAR deve richiamare l’arbitro solo per un grave errore, questo è un errore grande del VAR. Marinelli non ha avuto il coraggio di sostenere la sua decisione. Ci stiamo giocando la vita, non si può fare una roba del genere, è scandaloso. Il giocatore è rimasto a terra 20 minuti, neanche è stato sfiorato. Un episodio quasi grottesco, brutto da vedere, non è una bella immagine, per niente. Oggi la Fiorentina non meritava di perdere, soprattutto in questa maniera. Il calciatore è caduto come se fosse stato colpito in una maniera incredibile“.

Anche Stefano Pioli poco dopo ha commentato l’episodio: “Facendo così invitiamo i giocatori a continuare a simulare, a buttarsi per terra e a restare per terra mettendosi le mani in faccia. Ora al primo contatto se un giocatore si mette le mani in faccia si fischia. Inoltre, ci hanno sempre detto che il VAR interviene solo con un chiaro ed evidente dell’arbitro. Ditemi voi se questo è il caso…”.

In casa viola c’è rabbia per la decisione presa in sala VAR e poi dall’arbitro Marinelli. Certamente questo episodio farà discutere anche nei prossimi giorni.