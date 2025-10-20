Al Milan per soli 2 milioni: Allegri accontentato, affare per gennaio

Il Milan avvia i contatti per acquistare un difensore dalla Serie A: potrebbero bastare due milioni per arrivare ad un accordo

Nelle ultime ore della scorsa estate, il Milan ha provato a prendere un difensore per accontentare Massimiliano Allegri. Il primo obiettivo era Manuel Akanji, in uscita dal Manchester City: troppo alte le richieste del difensore svizzero, passato poi all’Inter per sostituire Benjamin Pavard. L’attenzione di Igli Tare si è spostata poi su Joe Gomez del Liverpool, ma non c’erano tempi tecnici per arrivare ad una conclusione positiva.

Alla fine è arrivato David Odogu, giovanissimo difensore del Wolfsburg, acquistato per dieci milioni. Finora non lo abbiamo mai visto, mentre Koni De Winter sta entrando sempre di più nelle rotazioni. Una cosa però è certa: un difensore centrale, a gennaio, bisognerà prenderlo. Tare sta valutando diverse ipotesi e si guarda con un certo interesse anche ai giocatori in scadenza di contratto.

Calciomercato Milan, idea per gennaio: è in scadenza

Andreas Christensen del Barcellona è un’ipotesi, ma il vero obiettivo potrebbe essere un giocatore di Serie A. Il prossimo giugno infatti scadrà il contratto di Berat Djimsiti con l’Atalanta, e questo lo rende un obiettivo molto interessante. Il Milan potrebbe pensare di offrire all’Atalanta un piccolo indennizzo da due o tre milioni per anticipare l’addio a Bergamo.

In questo modo, gli orobici potrebbero approfittarne per evitare di perdere il giocatore a costo zero. Ad oggi, non sembrano esserci trattative avanzate per un rinnovo di contratto. Classe 1993, Djimsiti è da tanti anni all’Atalanta e in Italia. Conosce benissimo il calcio italiano e sa ricoprire tutti i ruoli della difesa, sia a tre che a quattro. Queste caratteristiche lo rendono un giocatore di ottimo livello e un’opzione interessante per il Milan. I rossoneri potrebbero avviare i contatti con il suo entourage nel corso dei prossimi mesi, l’idea migliore è quella di anticipare i tempi e arrivare ad un accordo con l’Atalanta per far contenti tutti. Djimsiti accoglierebbe con grande gioia la possibilità di vestire la maglia rossonera: a quasi 33 anni, è un’opportunità da non perdere.